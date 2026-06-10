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Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında? 2026 Diyanet takvimi ile Muharrem ayı başlangıç tarihi
Giriş Tarihi: 10.06.2026 16:32
Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında? 2026 Diyanet takvimi ile Muharrem ayı başlangıç tarihi
İslam dünyasının heyecanla beklediği hicri yılbaşı ve mübarek Muharrem ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 takvimine göre Aşure Günü tarihi netleşti. Bereketin sembolü olan bu özel gün, ibadetlerle ve geleneksel tatlı yapımıyla idrak edilecek. İşte Muharrem ayı başlangıcı ve Aşure günü tarihi...