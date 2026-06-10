Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında? 2026 Diyanet takvimi ile Muharrem ayı başlangıç tarihi

MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ'NÜN FAZİLETLERİ

Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilen ve fazileti vurgulanan aylardan biridir. Aşure Günü'nün ise Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturması, Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtulması gibi tarihi ve dini açıdan önemli olaylarla ilişkilendirilmesi, bu günü manevi bir değer haline getirmiştir. Müslümanlar bu günü genellikle oruç tutarak, dua ederek ve sadaka vererek değerlendirmeyi tercih ederler.