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Giriş Tarihi: 10.06.2026 16:32

Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında? 2026 Diyanet takvimi ile Muharrem ayı başlangıç tarihi

İslam dünyasının heyecanla beklediği hicri yılbaşı ve mübarek Muharrem ayı için geri sayım başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 takvimine göre Aşure Günü tarihi netleşti. Bereketin sembolü olan bu özel gün, ibadetlerle ve geleneksel tatlı yapımıyla idrak edilecek. İşte Muharrem ayı başlangıcı ve Aşure günü tarihi...

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Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında? 2026 Diyanet takvimi ile Muharrem ayı başlangıç tarihi

Müslümanlar için manevi huzurun zirveye ulaştığı Muharrem ayı, hem hicri takvimin başlangıcı olması hem de Aşure gününü barındırması sebebiyle büyük önem taşıyor. Geleneklerin yaşatıldığı bu günlerde evlerde hazırlanan aşureler komşularla paylaşılıyor.

Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında? 2026 Diyanet takvimi ile Muharrem ayı başlangıç tarihi

2026 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre, İslam alemi için büyük anlam ifade eden Muharrem ayı, 16 Haziran 2026 Salı günü itibarıyla başlayacak.

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Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında? 2026 Diyanet takvimi ile Muharrem ayı başlangıç tarihi

Bu tarih, aynı zamanda 1448 hicri yılının başlangıcı olan "Hicri Yılbaşı" olarak kabul ediliyor. 15 Haziran Pazartesi akşamını 16 Haziran Salı gününe bağlayan gece, yeni bir hicri yıla girmenin heyecanı dualarla karşılanacak.

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Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında? 2026 Diyanet takvimi ile Muharrem ayı başlangıç tarihi

AŞURE GÜNÜ 2026 TARİHİ

Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen ve İslam tarihinde pek çok mucizevi olayın yaşandığına inanılan Aşure Günü, 25 Haziran 2026 Perşembe gününe denk gelmektedir.

Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında? 2026 Diyanet takvimi ile Muharrem ayı başlangıç tarihi

MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ'NÜN FAZİLETLERİ

Muharrem ayı, Kur'an-ı Kerim'de "Allah'ın ayı" olarak nitelendirilen ve fazileti vurgulanan aylardan biridir. Aşure Günü'nün ise Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturması, Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtulması gibi tarihi ve dini açıdan önemli olaylarla ilişkilendirilmesi, bu günü manevi bir değer haline getirmiştir. Müslümanlar bu günü genellikle oruç tutarak, dua ederek ve sadaka vererek değerlendirmeyi tercih ederler.

Aşure Günü ne zaman, ayın kaçında? 2026 Diyanet takvimi ile Muharrem ayı başlangıç tarihi
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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