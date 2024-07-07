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Haberler Yaşam ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları PDF | ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 11:59

ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları PDF | ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları 6-7 Temmuz tarihlerinde gerçekleşiyor. Sınava giren öğrenciler ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları PDF görüntüleme ekranına odaklandı. Final sınavları ardından sonuçlarda beklediğini bulamayan adaylar bütünleme sınavı için hazırlıklara başlamıştı. Peki; 2024 ATA AÖF bütünleme soruları yayımlandı mı, cevap anahtarı nasıl öğrenilir? İşte, detaylar...

ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları PDF | ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları 2024 PDF dosyası için araştırmalar hız kazandı. Bu hafta sonu gerçekleşen sınav sonrası sonuçlar öncesinde puanlarını hesaplamak isteyenler sınav sorularını kontrol edecek. Konuyla ilgili Atatürk Üniversitesi duyurularına odaklanıldı. Peki; ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları PDF | ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI OTURUM SAATLERİ

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları aşağıda belirtilen oturumlarda düzenleniyor:

İlk Oturum: 6 Temmuz 2024, saat 09:30

İkinci Oturum: 6 Temmuz 2024, saat 14:00

Üçüncü Oturum: 7 Temmuz 2024, saat 09:30

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ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları PDF | ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final (Yarıyıl sonu) sınavları 6-7 Temmuz tarihinde tamamlanıyor. Final sonuçlarının değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. Sonuçların bu hafta açıklanacağı ön görülüyor.

Final sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden görüntülenebilecek:

ATA AÖF SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları PDF | ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 2024

ATA AÖF bütünleme soruları ve cevap anahtarı sınav sonrası gündemde. Henüz beklenen dosya paylaşılmadı. Sorular yayımlandığında haberimizdeki yerini alacak.

ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları PDF | ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00'dır. En son hesaplanan AGNO'su ile bir önceki AGNO'su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız duruma düşer.

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