ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları PDF | ATA AÖF bütünleme sınav soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı?

ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevapları 2024 PDF dosyası için araştırmalar hız kazandı. Bu hafta sonu gerçekleşen sınav sonrası sonuçlar öncesinde puanlarını hesaplamak isteyenler sınav sorularını kontrol edecek. Konuyla ilgili Atatürk Üniversitesi duyurularına odaklanıldı. Peki; ATA AÖF bütünleme sınavı soruları ve cevap anahtarı yayımlandı mı?