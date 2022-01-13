ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri belli oldu: 2022 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak?

ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Binlerce öğrencisi olan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi finalleri geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Sınavlardan geçer not alamayan öğrencilerin heyecanla beklediği ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri fakülte tarafından açıklandı. Yarıyıl sonu sınavının yerine geçecek olan, öğrenciler tarafından "büt" olarak da adlandırılan bütünleme sınavları, öğrencinin not ortalamasını yüzde 70 etkileyecek. 2022 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak? İşte sınav tarihleri ve detaylar…