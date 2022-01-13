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Giriş Tarihi: 13.01.2022 11:02 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022 11:02

ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri belli oldu: 2022 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak?

ATA AÖF bütünleme sınav tarihleri belli oldu. Binlerce öğrencisi olan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi güz dönemi finalleri geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Sınavlardan geçer not alamayan öğrencilerin heyecanla beklediği ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri fakülte tarafından açıklandı. Yarıyıl sonu sınavının yerine geçecek olan, öğrenciler tarafından "büt" olarak da adlandırılan bütünleme sınavları, öğrencinin not ortalamasını yüzde 70 etkileyecek. 2022 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak? İşte sınav tarihleri ve detaylar…

ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri belli oldu: 2022 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak?

ATA AÖF bütünleme sınavları için heyecanlı bekleyiş sürerken, binlerce öğrencinin merak ettiği konuya fakülte tarafından açıklama yapıldı. Aralık ayının son haftası düzenlenen final sınavlarında iyi bir not alamayan ATA AÖF öğrencileri, 2022 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak gibi soruların yanıtını öğrendi. İşte ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri ve sınavların uygulanma şekli hakkında detaylar…

ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri belli oldu: 2022 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF sınav takvimi yayınlandı. Üniversitenin sınav takvimine göre bütünleme sınavı 05 Şubat 2022 ve 06 Şubat 2022 tarihlerinde uygulanacak.

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ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri belli oldu: 2022 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NASIL YAPILACAK, ONLINE MI OLACAK?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Final Sınavını, yurt içinde 81 ilin tamamında bulunan 95 sınav merkezinde başarıyla gerçekleştirdi. Bütünleme sınavlarının yüz yüze mi ya da online mı yapılacağı ise henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde sınavla ilgili duyurunun yayınlanması bekleniyor.

ATA AÖF bütünleme sınavı tarihleri belli oldu: 2022 ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, online mı olacak?

2022 AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

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