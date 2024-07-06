ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00'dır. En son hesaplanan AGNO'su ile bir önceki AGNO'su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız duruma düşer.