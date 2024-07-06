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Haberler Yaşam ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 17:59 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 18:00

ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

ATA AÖF sonuçları araştırılıyor. 6-7 Temmuz 2024 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavlarının sonuçları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Cumartesi ve Pazar gerçekleştirilen sınavın sonuçları bekleniyor. Final sınavlarının açıklanmasıyla beraber harf notları belli olacak öğrenciler derslerden geçip geçmediğini öğrenecekler. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşete, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

6-7 Temmuz 2024 tarihinde uygulanan ATA AÖF sınav sonuçları sorgulanıyor. Üç oturumda gerçekleşen sınavlarına giren öğrenciler sonuç tarihlerini heyecanla bekliyor. Dönem sınavlarının sonuçlarına göre derslerden kalıp kalmadıkları belli olacak. Peki, ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

ÜÇ OTURUMDA YAPILACAK SINAVLARIN DETAYLI SAATLERİ:

İlk Oturum: 6 Temmuz 2024, saat 09:30

İkinci Oturum: 6 Temmuz 2024, saat 14:00

Üçüncü Oturum: 7 Temmuz 2024, saat 09:30

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ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF final (Yarıyıl sonu) sınavları 6-7 Temmuz tarihinde tamamlanıyor. Final sonuçlarının değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. Sonuçların bu hafta açıklanacağı ön görülüyor.

Final sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden görüntülenebilecek:

ATA AÖF FİNAL SONUÇ SORGULAMA

ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?

Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00'dır. En son hesaplanan AGNO'su ile bir önceki AGNO'su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız duruma düşer.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?

ATA AÖF HARF NOTU

AA 4,00

BA 3,50

BB 3,00

CB 2,50

CC 2,00

DC 1,50

DD 1,00

FF 0,00

M Muaf

G Geçer

Z Devamsız

FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir.

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