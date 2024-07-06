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ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 17:59
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
18:00
ATA AÖF BÜTÜNLEME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 2024 ATA AÖF bütünleme sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
ATA AÖF sonuçları araştırılıyor. 6-7 Temmuz 2024 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bütünleme sınavlarının sonuçları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Cumartesi ve Pazar gerçekleştirilen sınavın sonuçları bekleniyor. Final sınavlarının açıklanmasıyla beraber harf notları belli olacak öğrenciler derslerden geçip geçmediğini öğrenecekler. Peki, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşete, ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları sorgulama ekranı