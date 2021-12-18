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Yaşam ATA-AÖF final sınavı tarihleri: 2021-2022 ATA AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 18.12.2021
20:54 Güncelleme Tarihi: 18.12.2021
20:54
ATA-AÖF final sınavı tarihleri: 2021-2022 ATA AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?
ATA AÖF Açıköğretim sınav takvimi ve final tarihleri öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Son olarak Erzurum Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklama ile ATA AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak sorularının yanıtları belli olmuştu. Peki, ATA AÖF Açıköğretim final sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 ATA AÖF sınavları online mı olacak?
ATA AÖF Açıköğretim final sınavı ne zaman yapılacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav tarihleri ile ilgili araştırmalarına başladı. Açık öğretim üzerinden eğitimlerini tamamlayamaya çalışan öğrenciler kayıt yenileme ve ders seçimlerinin ardından "ATA AÖF sınavları ne zaman, online mı olacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ATA AÖF sınav tarihleri ve tüm detaylar...
ATA AÖF SINAV TAKVİMİ Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde, Güz dönemi bütünleme sınavı 05-06 Şubat 2022 tarihlerinde, Bahar yarıyılı ara sınavları 09-10 Nisan 2022 tarihlerinde, Bahar yarıyılı final sınavları 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde 2021-2022 yılı mezuniyet üç ders sınavları 07 Ağustos 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Öğrenciler kayıtlı oldukları program müfredatında yer alan sorumlu oldukları bütün dersleri başarı ile tamamladıkları takdirde mezun olmaya hak kazanırlar.
Mezuniyet not ortalaması hesaplanırken ilk olarak alınan dersin harf notunun sayısal karşılığıyla o dersin kredisi çarpılır. Daha sonra tüm dersler için oluşan notlar genel krediye bölünür. Mezuniyet tarihi olarak başarılı olduğunuz son sınav tarihi dikkate alınır.
Tüm dersleri başarı ile tamamladığınızda mezuniyetiniz sisteme işlenir ve diplomanız hazırlanmaya başlar. Bu işlem tamamlandığında diplomanız Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'de kayıtlı adresinize kargo ile gönderilir ve tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılır.
Diplomaları adreslerine gönderilen ancak teslim edilemeden Fakültemize iade edilen öğrenciler şahsen ya da vekalet verdikleri yakınları tarafından diplomalarını teslim alabilirler. Fakültemizden alacağınız diploma ile örgün öğretimden alınan diplomaların bir farkı yoktur. Öğrencilerimiz örgün öğretimden mezun olan öğrencilerle aynı haklara sahiptir.
Diplomada isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, program ve mezuniyet tarihi gibi bilgiler yer almaktadır.
Öğrencilere diploma ile birlikte, diploma eki (Lisans tamamlama programları hariç) ve mezuniyet transkripti verilmektedir. Diploma ekinde mezun olduğunuz programa ait İngilizce bilgiler yer almaktadır. Diplomanız sistemde kayıtlı adresinize kargo aracılığı ile teslim edilecektir.