ATA-AÖF final sınavı tarihleri: 2021-2022 ATA AÖF sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

Tüm dersleri başarı ile tamamladığınızda mezuniyetiniz sisteme işlenir ve diplomanız hazırlanmaya başlar. Bu işlem tamamlandığında diplomanız Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'de kayıtlı adresinize kargo ile gönderilir ve tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılır.

Diplomaları adreslerine gönderilen ancak teslim edilemeden Fakültemize iade edilen öğrenciler şahsen ya da vekalet verdikleri yakınları tarafından diplomalarını teslim alabilirler.

Fakültemizden alacağınız diploma ile örgün öğretimden alınan diplomaların bir farkı yoktur. Öğrencilerimiz örgün öğretimden mezun olan öğrencilerle aynı haklara sahiptir.