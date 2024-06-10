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ATA AÖF FİNAL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı, ayın kaçında açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
14:06
ATA AÖF FİNAL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı, ayın kaçında açıklanacak?
ATA AÖF sonuçları araştırılıyor. 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavlarının sonuçları öğrenciler tarafından araştırılıyor. 81 ilde 95 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları bekleniyor. Final sınavlarının açıklanmasıyla beraber harf notları belli olacak öğrenciler derslerden geçip geçmediğini öğrenecekler. Peki, ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşete, ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı