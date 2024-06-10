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Haberler Yaşam ATA AÖF FİNAL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı, ayın kaçında açıklanacak?
Giriş Tarihi: 10.06.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 14:06

ATA AÖF FİNAL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı, ayın kaçında açıklanacak?

ATA AÖF sonuçları araştırılıyor. 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde üç oturumda düzenlenen Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) final sınavlarının sonuçları öğrenciler tarafından araştırılıyor. 81 ilde 95 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları bekleniyor. Final sınavlarının açıklanmasıyla beraber harf notları belli olacak öğrenciler derslerden geçip geçmediğini öğrenecekler. Peki, ATA AÖF final sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşete, ATA AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

ATA AÖF FİNAL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı, ayın kaçında açıklanacak?

1-2 Haziran 2024 tarihinde uygulanan ATA AÖF sınav sonuçları sorgulanıyor. Üç oturumda gerçekleşen sınavlarına giren öğrenciler sonuç tarihlerini heyecanla bekliyor. Dönem sınavlarının sonuçlarına göre derslerden kalıp kalmadıkları belli olacak. Peki, ATA AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF FİNAL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı, ayın kaçında açıklanacak?
ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF final (Yarıyıl sonu) sınavları 1-2 Haziran tarihinde tamamlanıyor. Final sonuçlarının değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. Sonuçların bu hafta açıklanacağı ön görülüyor.
Final sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) üzerinden görüntülenebilecek:
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ATA AÖF FİNAL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı, ayın kaçında açıklanacak?
ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Kısmen veya tamamen sınıf geçme ve/veya yıllık sistem uygulanan birimler hariç olmak üzere, başarı baraj notu 4,00 üzerinden 2,00'dır. En son hesaplanan AGNO'su ile bir önceki AGNO'su başarı baraj notunun altında olan öğrenci başarısız duruma düşer.
ATA AÖF FİNAL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı, ayın kaçında açıklanacak?
ATA AÖF HARF NOTU
AA 4,00
BA 3,50
BB 3,00
CB 2,50
CC 2,00
DC 1,50
DD 1,00
FF 0,00
M Muaf
G Geçer
Z Devamsız
FF notu, ilgili dersten başarısız olan öğrencilere verilir.
ATA AÖF FİNAL SONUÇ SORGULAMA SAYFASI: ATA AÖF final sonuçları açıklandı mı, ayın kaçında açıklanacak?
ATA AÖF 2023-2024 SINAV TAKVİMİ
Güz dönemi bütünleme: 17 - 18 Şubat
Bahar dönemi:
Ders kayıtları: 12 - 16 Şubat
Vize: 27 - 28 Nisan
Final: 1 - 2 Haziran
Bütünleme: 27 - 28 Temmuz
Üç ders sınavı: 24 Ağustos
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