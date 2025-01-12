ATA AÖF FİNAL SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI! 2025 ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı nereden öğrenilir?

ATA AÖF final soruları ve cevap anahtarı kontrol ediliyor. Fakültenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre yarıyıl sonu (final) sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına öğrenci sisteminden ulaşılıyor. İşte, 2025 ATA AÖF sınav soruları ve cevapları...