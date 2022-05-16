Haberler Yaşam ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 ATA AÖF final sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 16.05.2022 18:20 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 18:25

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 ATA AÖF final sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav giriş belgesi için geri sayıma geçti. AÖF bahar dönemi yarıyıl sonu final sınavları için beklenen tarih belli oldu. Final sınavına kısa süre kala öğrenciler çalışmalarına hız kazandırırken sınav giriş yerleri sorgulaması yapıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği ATA AÖF final sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? 2022 ATA AÖF final sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…