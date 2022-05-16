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Haberler Yaşam ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 ATA AÖF final sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 16.05.2022 18:20 Güncelleme Tarihi: 16.05.2022 18:25

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 ATA AÖF final sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri ATA AÖF sınav giriş belgesi için geri sayıma geçti. AÖF bahar dönemi yarıyıl sonu final sınavları için beklenen tarih belli oldu. Final sınavına kısa süre kala öğrenciler çalışmalarına hız kazandırırken sınav giriş yerleri sorgulaması yapıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla beklediği ATA AÖF final sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? 2022 ATA AÖF final sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 ATA AÖF final sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav giriş belgesi/yerleri ile ilgili sorgulamalar son günlerde epey arttı. 28-29 Mayıs'ta düzenlenecek olan Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi yarıyıl sonu final sınavları öncesi ATA AÖF giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman açıklanır sorusuna yanıt aranıyor. Öğrenciler sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilecekler. Peki ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı, ne zaman yayınlanır? 2022 ATA AÖF final sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 ATA AÖF final sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

ATA AÖF sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2022

Bahar Dönemi

Dersler 21 Şubat - 27 Mayıs 2022

Vize sınavları 9 - 10 Nisan 2022

Yarıyıl sonu sınavları 28-29 Mayıs 2022

Bütünleme sınavı 2-3 Temmuz 2022

Üç Ders Sınavı 7 Ağustos

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ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 ATA AÖF final sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı

ATA AÖF YARIYIL SONU SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANIR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültesi yarıyıl sonu final sınavlarına ilişkin beklenen sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Vize sınavlarında giriş yeri bilgisini içeren sınav giriş belgesi sınavdan 1 hafta önce yayınlanmıştı.

Final sınavında da sınav giriş belgelerinin 18 Mayıs tarihinde erişime açılması bekleniyor.

ATA AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? 2022 ATA AÖF final sınav yerleri/giriş belgesi sorgulama ekranı
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