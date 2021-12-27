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Haberler Yaşam ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?
Giriş Tarihi: 27.12.2021 10:20 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 10:20

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavları 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlandı. Sınavların ardından öğrenciler ATA AÖF sonuçlarının açıklanmasını beklerken kurum tarafından yapılan açıklama doğrultusunda söz konusu sınavın soruları ve cevap anahtarı da erişime açıldı. Peki; ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?

ATA AÖF sonuçları için öğrenciler gözlerini kurum tarafından gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Söz konusu sınava katılan öğrenciler "ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?" gibi sorulara yanıt ararken yapılan resmi açıklamaya göre; sorular ve cevap anahtarı da adayların erişimine açıldı.

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili tarih bilgisi paylaşılmadı. ATA AÖF vize sınavları 20-21 Kasım tarihleri aralığında tamamlandı. Sonuçlar ise 1 Aralık'ta erişime açıldı. Sonuçlar http://obs.atauni.edu.tr adresinden sorgulanabilecek.

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir. lms3.ataaof.edu.tr adresinde sol menüde yer alan soru itiraz sayfasından sınav sorularını görebilir ve yine bu sayfadan çarşamba günü (29 Aralık 2021) saat 13:00'a kadar soru itirazında bulunabilirsiniz.

Sınav Sorularına İtiraz İşlem Kılavuzuna ulaşmak için http://www.ataaof.edu.tr/dosyalar/soruitiraz.pdf pdf adresini tıklayınız.

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ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

Atatürk Üniversitesi ATA AÖF bütünlemeleri 5-6 Şubat 2022'de gerçekleşecek.

DERS GEÇME NOTU KAÇTIR?

Kurum tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'nın 18.03.2016 tarih ve 75850160-106-158- 16196 sayılı yazısında, aynı programı uygulayan üniversiteler arasında haksız rekabetin önlenmesi, ölçme ve değerlendirme sistemlerinde uygulama birliğinin sağlanması ve üniversitelerimizin açıköğretim programlarındaki kalitenin belli bir düzeyin altına düşmemesi için, açık öğretim programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 35'e çıkarılmasına, 26.02.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında karar verildiği belirtilmektedir.

Anılan karara istinaden Fakültemiz programlarında ders geçme notu alt sınırının (FF sınırının) 2020-2021 eğitim öğretim yılı, güz yarıyılından geçerli olmak üzere 30'dan 35'e çıkarılmasına Üniversite Senatomuz tarafından karar verilmiştir.

Tüm öğrencilerimize önemle duyurulur.

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ATA AÖF sonuçları bugün açıklanır mı?
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