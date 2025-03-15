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Giriş Tarihi: 15.03.2025 14:33 Güncelleme Tarihi: 15.03.2025 14:36

ATA AÖF sınav tarihleri 2025: ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, bahar dönemi vizeleri ne zaman?

ATA AÖF sınav tarihleri, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından inceleniyor. Bahar dönemi sınav takvimi için araştırmalar hız kazanırken 2025 ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, bahar dönemi vizeleri ne zaman yapılacak soruları yanıt arıyor. İşte sınav takvimi ve konunun detayları…

ATA AÖF sınav tarihleri 2025: ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, bahar dönemi vizeleri ne zaman?

3 oturumda gerçekleştirilecek olan ATA AÖF sınavları 2024-2025 bahar dönemi takvimi ile paylaşıldı. Sınava katılacak adaylar için sınav tarihleri ve giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih önem teşkil ediyor. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, bahar dönemi vizeleri ne zaman yapılacak? İşte, 2025 ATA AÖF sınav tarihleri.

ATA AÖF sınav tarihleri 2025: ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, bahar dönemi vizeleri ne zaman?

ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024-2025 eğitim yılının bahar dönemi vize sınavı üç oturum halinde uygulanacak.

İlk oturum 5 Nisan günü saat 09:30'da, ikinci oturum 5 Nisan saat 14:00'te ve üçüncü oturum da 6 Nisan saat 09:30'da yapılacak.

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ATA AÖF sınav tarihleri 2025: ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, bahar dönemi vizeleri ne zaman?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Ara sınava girecek adayların ATA AÖF sınav giriş belgelerinin sınavdan bir hafta önce Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden erişime açılması bekleniyor.

ATA AÖF sınav tarihleri 2025: ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, bahar dönemi vizeleri ne zaman?

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Final sınavı: 31 Mayıs - 1 Haziran

Bütünleme sınavı: 5 - 6 Temmuz

Mezuniyet üç ders sınavı: 10 Ağustos saat 09:30