ATA AÖF sınav tarihleri 2025: ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, bahar dönemi vizeleri ne zaman?

3 oturumda gerçekleştirilecek olan ATA AÖF sınavları 2024-2025 bahar dönemi takvimi ile paylaşıldı. Sınava katılacak adaylar için sınav tarihleri ve giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih önem teşkil ediyor. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak, bahar dönemi vizeleri ne zaman yapılacak? İşte, 2025 ATA AÖF sınav tarihleri.