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Haberler Yaşam ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? OBG giriş ile ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula
Giriş Tarihi: 28.05.2022 07:25 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 07:25

ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? OBG giriş ile ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula

Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler ATA AÖF sınavları için geri sayımı sona erdi. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 28-29 Mayıs'ta yüz yüze uygulanacak. Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada " Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Giriş Belgeleri yayımlanırken ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, ATA AÖF giriş belgesi nasıl alınır sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2022 ATA AÖF sınav saati, süresi ve giriş yerleri sorgulama ekranı

ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? OBG giriş ile ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula

ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor sorusuna an itibariyle yanıt aranıyor. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 yılı sınavları bu hafta sonu gerçekleşiyor. Sınav öncesi ATA AÖF giriş belgesi, sınav saati ve süresi gibi bilgiler sorgulanıyor. Peıi ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? OBG giriş ile ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula

ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? OBG giriş ile ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula

2022 ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN, GİRİŞ BELGELERİ YAYINLANDI MI?

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2021-2022 yılı eğitim öğretim yılı final sınavları, 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleşecek.

ATA AÖF sınav giriş belgeleri, öğrencilerin seçtiği sınav yerlerine göre düzenlenecek. Öğrenciler sınav giriş belgelerini https://obs.atauni.edu.tr/ adresinden alabilecek.

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ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? OBG giriş ile ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula

ATA AÖF SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?

Her ders için sınav süresi 30 dakika. Sınav saat 09.30'da başlayacak.

Üç oturumdan oluşacak ATA AÖF sınavı ikinci oturumları ise saat 14.00'te başlayacak. Öğrencilere her ders için 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada " Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı. Sınav giriş belgenizi almak için https://obs.atauni.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz. Yarıyıl Sonu (Final) sınav giriş belgenize aynı zamanda AtaMeta uygulamamızın "Sınav İşlemleri" katından da ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? OBG giriş ile ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula
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ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? OBG giriş ile ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula
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