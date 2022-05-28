Haberler Yaşam ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? OBG giriş ile ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula

Giriş Tarihi: 28.05.2022 07:25 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 07:25

ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek? OBG giriş ile ATA AÖF sınav giriş belgesi sorgula

Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler ATA AÖF sınavları için geri sayımı sona erdi. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 28-29 Mayıs'ta yüz yüze uygulanacak. Atatürk Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada " Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Giriş Belgeleri yayımlanırken ATA AÖF sınavı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve bitecek, ATA AÖF giriş belgesi nasıl alınır sorusuna yanıt aranıyor. İşte 2022 ATA AÖF sınav saati, süresi ve giriş yerleri sorgulama ekranı