ATA AÖF SINVA GİRİŞ BELGESİ TIKLA SORGULA | ATA AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta?

ATA AÖF bahar dönemi final sınavları için "ATA AÖF giriş belgesi ekranı" açıldı. Sınava sayılı günler kala, öğrenciler çalışmalarına hız verirken sınav saat kaçta? araştırılmasına başladı. Binlerce öğrenci sınav için hazırlıklarına devam ediyor. Peki, "ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ATA - AÖF final sınavı ne zaman?" İşte konuya ilişkin merak edilen sorgula