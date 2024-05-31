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Haberler Yaşam ATA AÖF SINVA GİRİŞ BELGESİ TIKLA SORGULA | ATA AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 12:08

ATA AÖF SINVA GİRİŞ BELGESİ TIKLA SORGULA | ATA AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta?

ATA AÖF sınav giriş belgesi araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi final sınavları bu hafta sonu gerçekleşiyor. Sınava kısa bir süre kala sınava girecek olan adaylar tarafından ATA AÖF sınav giriş belgesi, ATA AÖF sınav yerleri sorgulamasına başladı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları üç oturumda gerçekleşecek. Peki, ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgeleri nasıl ve nereden alınır?

ATA AÖF SINVA GİRİŞ BELGESİ TIKLA SORGULA | ATA AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta?

ATA AÖF bahar dönemi final sınavları için "ATA AÖF giriş belgesi ekranı" açıldı. Sınava sayılı günler kala, öğrenciler çalışmalarına hız verirken sınav saat kaçta? araştırılmasına başladı. Binlerce öğrenci sınav için hazırlıklarına devam ediyor. Peki, "ATA AÖF sınav giriş belgesi açıklandı mı, ATA - AÖF final sınavı ne zaman?" İşte konuya ilişkin merak edilen sorgula

ATA AÖF SINVA GİRİŞ BELGESİ TIKLA SORGULA | ATA AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta?

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?
ATA AÖF bahar dönemi final sınavları 1-2 Haziran 2024 tarihinde gerçekleşecek. Bahar Dönemi Bütünleme Sınavı 27- 28 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. 2023-2024 yılı mezuniyet üç ders sınavı 24 Ağustos 2024 tarihinde saat 09:30'da gerçekleştirilecek.

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ATA AÖF SINVA GİRİŞ BELGESİ TIKLA SORGULA | ATA AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta?

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA!

ATA AÖF SINVA GİRİŞ BELGESİ TIKLA SORGULA | ATA AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta?

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı
I.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 01 Haziran 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 02 Haziran 2024 Saat: 15.00

ATA AÖF SINVA GİRİŞ BELGESİ TIKLA SORGULA | ATA AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta?

Bütünleme Sınavı
I.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 09.30
II.Oturum 27 Temmuz 2024 Saat: 14.00
III.Oturum 28 Temmuz 2024 Saat: 15.00

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