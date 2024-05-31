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ATA AÖF SINVA GİRİŞ BELGESİ TIKLA SORGULA | ATA AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 12:08
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
12:08
ATA AÖF SINVA GİRİŞ BELGESİ TIKLA SORGULA | ATA AÖF bahar dönemi final sınavları ne zaman, saat kaçta?
ATA AÖF sınav giriş belgesi araştırılıyor. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi final sınavları bu hafta sonu gerçekleşiyor. Sınava kısa bir süre kala sınava girecek olan adaylar tarafından ATA AÖF sınav giriş belgesi, ATA AÖF sınav yerleri sorgulamasına başladı. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları üç oturumda gerçekleşecek. Peki, ATA AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgeleri nasıl ve nereden alınır?