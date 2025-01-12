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ATA AÖF sonuçları için geri sayım başladı! 2025 ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak, bütünleme hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
15:26
ATA AÖF sonuçları için geri sayım başladı! 2025 ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak, bütünleme hangi tarihte?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yarıyıl Sonu sınavları tamamlandı. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen sınavların ardından ATA AÖF sonuçları sorgulama tarihi bekleniyor. Sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlanırken kesin sınav sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı. Peki; 2025 ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak, bütünleme sınavı var mı?