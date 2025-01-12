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Haberler Yaşam ATA AÖF sonuçları için geri sayım başladı! 2025 ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak, bütünleme hangi tarihte?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 15:26 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 15:26

ATA AÖF sonuçları için geri sayım başladı! 2025 ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak, bütünleme hangi tarihte?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yarıyıl Sonu sınavları tamamlandı. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen sınavların ardından ATA AÖF sonuçları sorgulama tarihi bekleniyor. Sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlanırken kesin sınav sonuçlarına dair araştırmalar hız kazandı. Peki; 2025 ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak, bütünleme sınavı var mı?

ATA AÖF sonuçları için geri sayım başladı! 2025 ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak, bütünleme hangi tarihte?

Sınavların ardından ATA AÖF sonuçları sorgulama ekranı başında yerler alınıyor. Yarıyıl sonu sınavlarına katılan adaylar daha sonra sonuçlarına göre bütünleme tarihlerini kontrol edecek. İşte, 2025 ATA AÖF final sonuçları hakkında merak edilenler...

ATA AÖF sonuçları için geri sayım başladı! 2025 ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak, bütünleme hangi tarihte?

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI TAMAMLANDI!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi final sınavları 11-12 Ocak tarihleri arasında tamamlandı. Öğrenciler kesin sonuçlar öncesi cevaplarını kontrol ediyor:

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ATA AÖF sonuçları için geri sayım başladı! 2025 ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak, bütünleme hangi tarihte?

ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYINDA!

Fakülteden yapılan açıklamaya göre Yarıyıl Sonu (Final) Sınav Soruları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı:

"Değerli öğrencilerimiz, yarıyıl sonu (final) sınav soruları ve cevap anahtarları yayımlandı. Sınav sorularına ÖYS'den (Öğrenme Yönetim Sistemi) 15 Ocak 2025 Çarşamba Günü saat 12.30'a kadar itiraz edebilirsiniz."

ÖYS'ye (https://oys.ataaof.edu.tr) ve OBS'ye (https://obs.atauni.edu.tr) giriş yaparak sınav soru ve cevaplarını görebilir sınav itirazlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

ATA AÖF sonuçları için geri sayım başladı! 2025 ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak, bütünleme hangi tarihte?

ATA AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF sonuçları tarihi bilinmiyor. Konuya ilişkin açıklama bulunmezken iki hafta içerisinde sınav sonuçlarının duyurulması bekleniyor.

ATA AÖF sonuçları için geri sayım başladı! 2025 ATA AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak, bütünleme hangi tarihte?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF güz dönemi bütünleme sınavları 15-16 Şubat tarihleri arasında üç oturum halinde düzenlenecek.

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