ATA AÖF SORULARI ve CEVAPLARI PDF 2024| ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayında?

VİZE VE FİNAL SINAVININ BAŞARI NOTUNA ETKİSİ NE KADAR?

Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama Derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.