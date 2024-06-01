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Haberler Yaşam ATA AÖF SORULARI ve CEVAPLARI PDF 2024| ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayında?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 07:53

ATA AÖF SORULARI ve CEVAPLARI PDF 2024| ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayında?

2023-2024 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 1-2 Haziran 2024 tarihinde uygulandı. ATA AÖF final sınavları toplamda 3 oturum şeklinde gerçekleşti. Toplam 20 sorudan oluşan sınavda her ders için 30 dakika süre verildi. Final sınavının yıl sonu değerlendirmesine katkısı %70 olarak belirlenmişti. Peki, Atatürk Üniversitesi final sınav soruları yayınlandı mı, TA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2023-2024 ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme

ATA AÖF SORULARI ve CEVAPLARI PDF 2024| ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayında?

ATA AÖF final sınavına katılan öğrenciler "ATA AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak?" araştırmasına başladı. 1-2 Haziran tarihlerinde uygulanan ve 3 oturumda gerçekleşen sınavın soruları ve cevapları için araştırmalar başladı. Peki, ATA AÖF cevap anahtarı 2023-2024 final sınavı yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte detaylar.

ATA AÖF SORULARI ve CEVAPLARI PDF 2024| ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayında?

ATA AÖF SINAVI SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NASIL ÖĞRENİLİR?
ATA AÖF sınav soruları ve cevaplarının, final sınavlarının tamamlanmasının ardından erişime açılması bekleniyor. Soru ve cevaplara OYS üzerinden erişim sağlanacak.

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ATA AÖF SORULARI ve CEVAPLARI PDF 2024| ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayında?

TA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF final sınavları 01-02 Haziran 2024 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze gerçekleşecek. Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek.

ATA AÖF SORULARI ve CEVAPLARI PDF 2024| ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayında?

ATA AÖF internet sitesinde yer alan bilgilere göre; sınav sonuçları, sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilecek. ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler.
Bu bilgilere göre sonuçların 16 Haziran'a kadar açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ATA AÖF SORULARI ve CEVAPLARI PDF 2024| ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayında?

VİZE VE FİNAL SINAVININ BAŞARI NOTUNA ETKİSİ NE KADAR?
Ders başarı notu ara sınav puanının %30'u ve yarıyıl sonu/bütünleme/üç ders sınav puanının %70'i alınarak hesaplanır. Yalnızca Blok Uygulama Derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Öğrencinin geçme veya kalma durumunu başarı notu belirler. Tüm sınavlarda 4 yanlış 1 doğru cevabı götürmektedir.

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