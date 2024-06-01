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ATA AÖF SORULARI ve CEVAPLARI PDF 2024| ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı açıklandı mı, ne zaman yayında?
Giriş Tarihi: 01.06.2024 07:53
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
07:53
2023-2024 Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi güz dönemi final sınavları 1-2 Haziran 2024 tarihinde uygulandı. ATA AÖF final sınavları toplamda 3 oturum şeklinde gerçekleşti. Toplam 20 sorudan oluşan sınavda her ders için 30 dakika süre verildi. Final sınavının yıl sonu değerlendirmesine katkısı %70 olarak belirlenmişti. Peki, Atatürk Üniversitesi final sınav soruları yayınlandı mı, TA AÖF sınav soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte, 2023-2024 ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı PDF görüntüleme