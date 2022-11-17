ATA AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? ATA AÖF vize sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açılıyor!

ATA AÖF vize sınavlarına geri sayım başlarken genellikle sınavlardan 10-15 gün evvel açıklanan sınav giriş belgesi sorgulama ekranı öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bu kapsamda "ATA AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Takvime göre; 2022-2023 güz dönemine ait sınavlar 26-27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar…