ATA AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? ATA AÖF vize sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açılıyor!

ATA AÖF sınav giriş belgesi için bekleyiş sürüyor. Not ortalamasında önemli bir yer edinen vizeler gelecek hafta sonu gerçekleşecek. Bu kapsamda ise "ATA AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Belgeler yayınlandığı andan itibaren, "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, ATA AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte tüm detaylar ve sorgulama ekranı…