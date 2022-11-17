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Haberler Yaşam ATA AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? ATA AÖF vize sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açılıyor!
Giriş Tarihi: 17.11.2022 17:05 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022 17:06

ATA AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? ATA AÖF vize sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açılıyor!

ATA AÖF vize sınavlarına geri sayım başlarken genellikle sınavlardan 10-15 gün evvel açıklanan sınav giriş belgesi sorgulama ekranı öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri bu kapsamda "ATA AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Takvime göre; 2022-2023 güz dönemine ait sınavlar 26-27 Kasım tarihlerinde düzenlenecek. İşte ATA AÖF sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

ATA AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? ATA AÖF vize sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açılıyor!

ATA AÖF sınav giriş belgesi için bekleyiş sürüyor. Not ortalamasında önemli bir yer edinen vizeler gelecek hafta sonu gerçekleşecek. Bu kapsamda ise "ATA AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Belgeler yayınlandığı andan itibaren, "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki, ATA AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte tüm detaylar ve sorgulama ekranı…

ATA AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? ATA AÖF vize sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açılıyor!

2022-2023 ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, NEREDEN ALINIR?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi ara sınavlarına sayılı günler kaldı. Kasım ayında gerçekleştirilecek olan ara sınavlar, üç oturumda tamamlanacak.

ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz yayınlanmadı. ATA AÖF sınav giriş yerlerinin sınav tarihinden bir hafta 10 gün önce erişime açılması bekleniyor. Konu ile ilgili bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

ATA AÖF sınav giriş belgeleri, "https://obs.atauni.edu.tr/" adresi üzerinden sorgulanabilecek. ATA AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, T.C kimlik numarası ve şifre bilgileriyle sınav giriş belgelerini görüntüleyip çıktı olarak alabilecek.

ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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ATA AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? ATA AÖF vize sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açılıyor!

ATA AÖF SINAV TARİHLERİ | 2022-2023 ATA AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022-2023 eğitim öğretim yılı Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ATA AÖF güz dönemi akademik takvimi yayınlandı.

Takvime göre; ATA AÖF ara (vize) sınavları 26-27 Kasım 2022 tarihlerinde, yarıyıl sonu (final) sınavları ise 7-8 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başarısız olan ve not yükseltmek isteyen adaylar için 11-12 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak bütünleme sınavlarına katılacak.

ATA AÖF vize sınav giriş belgesi yerleri açıklandı mı, ne zaman yayımlanacak? ATA AÖF vize sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açılıyor!

ATA AÖF SINAVLARI YÜZ YÜZE Mİ, ONLİNE MI?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları, öğrenci yoğunluğuna göre belirlenen il sınav merkezlerinde yüz yüze olacak şekilde gerçekleştirilmektedir.

Ara sınav olarak da bilinen öğrencilerin deyimiyle vize sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki etmektedir. Yarıyıl sonu sınavları ise not ortalamasının büyük bir çoğunluğunu oluşturarak %70 etki eder. Sınavların sona ermesinin ardından sınav sorularına ve sonuçlara ilişkin öğrenciler itiraz da bulunabilirler.

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