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Haberler Yaşam ATA AÖF vize soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF ara sınav cevap anahtarı ve sınav soruları gündemde
Giriş Tarihi: 05.04.2025 22:18 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 22:27

ATA AÖF vize soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF ara sınav cevap anahtarı ve sınav soruları gündemde

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları 5-6 Nisan tarihlerinde gerçekleşiyor. Sınavlara katılan öğrenciler cevaplarını kontrol etmek için ATA AÖF vize soruları ve cevapları için araştırmalara hız kazandırdı. Ders geçme notuna yüzde 30 oranında etki edecek vizelerle birlikte sonuç araştırmaları da başladı. Peki; 2025 ATA AÖF vize cevap anahtarı ve sınav soruları yayımlandı mı, nereden öğrenilir?

ATA AÖF vize soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF ara sınav cevap anahtarı ve sınav soruları gündemde

ATA AÖF vize soruları ve cevapları yayımlandı mı öğrenci sisteminde sorgulanıyor. 3 oturum şeklinde düzenlenen vize sınavları sonrası öğrenciler kesin sonuçlardan önce cevaplarını kontrol etmek istiyor. İşte, 2025 ATA AÖF ara sınav cevap anahtarı ve sınav soruları hakkında merak edilenler...

ATA AÖF vize soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF ara sınav cevap anahtarı ve sınav soruları gündemde

ATA AÖF SINAV TAKVİMİ 2025

ATA AÖF ara sınavları dönem sonu ortalamasına %30 etki ederken final sınavları ise %70 etkili olacak. Başarısız dersi olan öğrenciler için yıl sonunda bütünleme sınavları organize edilecek. ATA AÖF sınav takvimi şu şekilde;

ARA SINAV (VİZE)

I.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 09.30

II.Oturum 05 Nisan 2025 Saat 14.00

III.Oturum 06 Nisan 2025 Saat 09.30

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ATA AÖF vize soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF ara sınav cevap anahtarı ve sınav soruları gündemde

YARIYIL SONU (FİNAL)

I.Oturum 31 Mayıs 2025

II.Oturum 31 Mayıs 2025

III.Oturum 01 Haziran 2025

ATA AÖF vize soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF ara sınav cevap anahtarı ve sınav soruları gündemde

ATA AÖF VİZE SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

ATA AÖF ara sınav soruları ve cevapları henüz yayımlanmadı. 6 Nisan tarihinde tüm oturumların tamamlanması ardından gözler fakülte yönetimine dönecek.

ATA AÖF vize soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF ara sınav cevap anahtarı ve sınav soruları gündemde

BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

I.Oturum 05 Temmuz 2025

II.Oturum 05 Temmuz 2025

III.Oturum 06 Temmuz 2025