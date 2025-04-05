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ATA AÖF vize soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF ara sınav cevap anahtarı ve sınav soruları gündemde
Giriş Tarihi: 05.04.2025 22:18
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
22:27
ATA AÖF vize soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF ara sınav cevap anahtarı ve sınav soruları gündemde
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ara sınavları 5-6 Nisan tarihlerinde gerçekleşiyor. Sınavlara katılan öğrenciler cevaplarını kontrol etmek için ATA AÖF vize soruları ve cevapları için araştırmalara hız kazandırdı. Ders geçme notuna yüzde 30 oranında etki edecek vizelerle birlikte sonuç araştırmaları da başladı. Peki; 2025 ATA AÖF vize cevap anahtarı ve sınav soruları yayımlandı mı, nereden öğrenilir?