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Ata Emre Akman'ın katili E.Ö. ifadesinde her şeyi anlattı: Babası mı azmettirdi?
Giriş Tarihi: 17.05.2024 14:15
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
14:59
Ata Emre Akman'ın katili E.Ö. ifadesinde her şeyi anlattı: Babası mı azmettirdi?
Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman sipariş bırakmak için gittiği apartmanın çıkışında E.Ö.'nün saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı tam 25 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ata Emre Akman, kurtarılamadı. Cani E.Ö. Türkiye'nin konuştuğu cinayetle ilgili her şeyi anlattı. O detay, şaşkınlık yarattı. Öte yandan tekrar gözaltına alınan baba Orhan Özdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.