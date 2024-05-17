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Haberler Yaşam Ata Emre Akman'ın katili E.Ö. ifadesinde her şeyi anlattı: Babası mı azmettirdi?
Giriş Tarihi: 17.05.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 14:59

Ata Emre Akman'ın katili E.Ö. ifadesinde her şeyi anlattı: Babası mı azmettirdi?

Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman sipariş bırakmak için gittiği apartmanın çıkışında E.Ö.'nün saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı tam 25 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ata Emre Akman, kurtarılamadı. Cani E.Ö. Türkiye'nin konuştuğu cinayetle ilgili her şeyi anlattı. O detay, şaşkınlık yarattı. Öte yandan tekrar gözaltına alınan baba Orhan Özdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA
Ata Emre Akman’ın katili E.Ö. ifadesinde her şeyi anlattı: Babası mı azmettirdi?

Kan donduran cinayet 11 Mayıs'ta Balıkesir'de akşam saatlerinde yaşandı. Bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi.

Ata Emre Akman’ın katili E.Ö. ifadesinde her şeyi anlattı: Babası mı azmettirdi?

25 YERİNDEN BIÇAKLADI!

E.Ö., Akman'ı 25 yerinden bıçakladı. Akman, kanlar içinde kalırken, E.Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Akman'ın öldüğü belirlendi.

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Ata Emre Akman’ın katili E.Ö. ifadesinde her şeyi anlattı: Babası mı azmettirdi?

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Ata Emre Akman’ın katili E.Ö. ifadesinde her şeyi anlattı: Babası mı azmettirdi?

SALDIRI ANI KAMERADA…

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö. gözaltına alındı.

Ata Emre Akman’ın katili E.Ö. ifadesinde her şeyi anlattı: Babası mı azmettirdi?

6 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

'Kasten yaralama' ve 'Tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı. Bu arada olay, yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü görüldü.

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