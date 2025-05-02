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Ataşehir'de başıboş köpek dehşeti: Yargıtay üyesinin eşi korku dolu anları anlattı! Kafamı ısırdı, gözümü kaybettim
Giriş Tarihi: 02.05.2025 08:22
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025
08:23
Ataşehir'de başıboş köpek dehşeti: Yargıtay üyesinin eşi korku dolu anları anlattı! Kafamı ısırdı, gözümü kaybettim
İstanbul Ataşehir'de yargı camiasının da yakından tanıdığı Yargıtay üyesi Hayri Kaynar'ın eşi Aynur Kaynar, bir inşaattaki köpek tarafından saldırıya uğrayıp ağır yaralanmasına ilişkin davada korku dolu anları anlattı. "Aniden saldırdı, önce kafamdan ısırdı. Bir gözümü kaybettim." dedi. Olayın tanıkları ise durumu Ataşehir Belediyesi'ne şikâyet ettiklerini ancak 'özel mülk' denilerek işlem yapmadıklarını söyledi. Sanıklar ise besledikleri köpeğin sorumluluğunu almadı, suçu birbirine attı.