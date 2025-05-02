Ataşehir’de başıboş köpek dehşeti: Yargıtay üyesinin eşi korku dolu anları anlattı! Kafamı ısırdı, gözümü kaybettim

BELEDİYE ŞİKAYETLE İLGİLENMEMİŞ

Davada dinlenen ve olayı gören Mesut Üreyil adlı bir tanık, köpeğin mağdura saldırdığını ve uzaklaştırmak isteseler de çok saldırgan olduğunu, bir kişinin gelip köpeği ip benzeri bir şeyle bağlayarak götürdüğünü söyledi. Yanda bulunan kolej sahibinin köpeklerle ilgili Ataşehir Belediyesi'ne şikayette bulunduğunu ancak belediyenin köpeği götürmediğini de kaydetti. Kolej sahibi tanık ise, "Bina girişinde Abdulkadir Arabul tarafından 4 köpek besleniyordu. Şikayetlerimizi dile getirince üçünü gönderdi. Ancak birine bakmaya devam etti. Belediyeye söylediğimizde özel mülk olduğundan yapabilecek bir şeylerinin olmadığını söyledi" dedi.