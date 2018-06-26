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'de belediye otobüsündeki taciz iddiası

Giriş Tarihi: 26.06.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 26.06.2018 14:46
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'de belediye otobüsündeki taciz iddiası
Ataşehir'de belediye otobüsündeki taciz iddiası

'de, belediye otobüsünde bir kadının taciz edildiği iddiası üzerine çıkan arbede sırasında bir yolcunun bıçak ve tornavidayla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

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'de belediye otobüsündeki taciz iddiası
Ataşehir'de belediye otobüsündeki taciz iddiası

Alınan bilgiye göre, 22 Haziran'daki olayın ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergahlarındaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Çalışma sonucu F.K. (17) ve F.M. (17) gözaltına alındı.

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'de belediye otobüsündeki taciz iddiası
Ataşehir'de belediye otobüsündeki taciz iddiası

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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'de belediye otobüsündeki taciz iddiası
Ataşehir'de belediye otobüsündeki taciz iddiası

Gözaltına alınan şüphelilerden F.K.'nin 25 ayrı suçtan, F.M.'nin ise 2 ayrı suçtan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.

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'de belediye otobüsündeki taciz iddiası
Ataşehir'de belediye otobüsündeki taciz iddiası

Alemdağ-Kadıköy arasında çalışan E.Ö. idaresindeki toplu taşıma otobüsünde bir kadın yolcu, 2 kişi tarafından tacize uğradığı gerekçesiyle tepki göstermişti.

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'de belediye otobüsündeki taciz iddiası
Ataşehir'de belediye otobüsündeki taciz iddiası

Bunun üzerine otobüsteki diğer yolcular, bu iki kişiye müdahale etmişti. Sürücü, otobüsü Atatürk Mahallesi Dudullu Caddesi Uydukent durağında durdurmuştu.

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'de belediye otobüsündeki taciz iddiası
Ataşehir'de belediye otobüsündeki taciz iddiası

Otobüsten inen yolcularla aralarında arbede yaşanan tacizde bulunduğu iddia edilen kişiler, yanlarında taşıdıkları bıçak ve tornavidayla F.Y'yi (20) yaralayarak kaçmıştı.

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