Atatürk hangi savaşta Anafartalar komutanıydı? YKS 2024 Atatürk Anafartalar sorusu cevabı nedir?

Atatürk Hangi Savaştan Sonra Anafartalar Kahramanı Olarak Tanındı?

Çanakkale Savaşı, 1915 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun birçok cephede savaştığı ve büyük kayıplar verdiği bir dönemdir. Bu savaşın en çetin ve en kanlı cephelerinden biri de Anafartalar'dır. Anafartalar Cephesi, Gelibolu Yarımadası'nın kuzeyinde bulunmaktadır ve stratejik öneme sahiptir. Çanakkale Boğazı'nın güneyini ele geçirmek için İngilizler ve Fransızlar tarafından büyük bir çıkarma hareketi yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk, bu harekete karşı koymak için Anafartalar Grup Komutanlığı'na atandı.

Atatürk, Anafartalar Grup Komutanı olarak görev yaptığı süre boyunca, ustalıklı komuta yeteneği ve cesaretiyle öne çıktı.