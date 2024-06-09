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Atatürk hangi savaşta Anafartalar komutanıydı? YKS 2024 Atatürk Anafartalar sorusu cevabı nedir?
Giriş Tarihi: 09.06.2024 15:03
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
15:03
Atatürk hangi savaşta Anafartalar komutanıydı? YKS 2024 Atatürk Anafartalar sorusu cevabı nedir?
YKS sınavında ikinci oturum bugün tamamlandı. Alanda Yeterlilik Testi ardından sorularına yanıt arayan öğrenciler arama motorunda araştırmalar yapıyor. Sınavın tarih kısmında ise 'Atatürk hangi savaşta Anafartalar komutanıydı?' sorusu öne çıkıyor. İşte YKS 2024 Atatürk Anafartalar sorusu cevabı…