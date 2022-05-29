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Haberler Yaşam Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oluyor! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? İşte dev projenin özellikleri
Giriş Tarihi: 29.05.2022 14:49 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 15:01

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oluyor! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? İşte dev projenin özellikleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin fidan dikim törenine katılacak. Dev proje nedeniyle vatandaşlar "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Millet bahçesinin ilk fidanları bu törende toprakla buluşacak ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olacak. Buna göre; Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? İşte dev projenin özellikleri!

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oluyor! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? İşte dev projenin özellikleri

"Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı günün konusu oluyor. Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk fidanları, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde toprakla buluşacak. Fethin 569. yılında tarihe geçecek ve adeta İstanbul'un göbeğine atılan bir 'YEŞİL' imza olacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? İşte dev projenin özellikleri

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oluyor! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? İşte dev projenin özellikleri

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Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk fidanları, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin katılımıyla toprakla buluşacak. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek. Ağaçların bazılarının 40-50 yaşında olduğu belirtildi.

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Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oluyor! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? İşte dev projenin özellikleri

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK, DÜNYANIN 5'İNCİ BÜYÜK PARKI

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi muhtemel bir afet durumunda İstanbul'un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı olarak kullanılacak. İlk etabı Mayıs 2023'te açılması planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, Rusya'daki Bitsevsky Park, Portekiz'deki Monsanto Forest Park, ABD'deki Fairmount Park ve İrlanda'daki Phoenix Park'ın ardından dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oluyor! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? İşte dev projenin özellikleri

Oluşturulan örnek bahçeye 350 yıllık zeytin ağacı, 50-60 yıllık ıhlamur ağaçları ve çınar ağaçları dikildi. Bu alanda koku ve gül bahçeleri de yer aldı.

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oluyor! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? İşte dev projenin özellikleri

TÖREN PROGRAMI

15.00 Mehteran konserleriyle başlayan program, Yücel Arzen konseri ile devam edecek. 16.00'da Türk Yıldızlarının gösteri uçuşunun ardından Esat Kabaklı türklerini paylaşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16.30'da alana teşrif etmesi ile birlikte fidan dikimi gerçekleştirilerek miting alanına geçilecek.

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