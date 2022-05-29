Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oluyor! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? İşte dev projenin özellikleri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 5. büyük parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin fidan dikim törenine katılacak. Dev proje nedeniyle vatandaşlar "Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. Millet bahçesinin ilk fidanları bu törende toprakla buluşacak ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi olacak. Buna göre; Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? İşte dev projenin özellikleri!