Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi oluyor! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? İşte dev projenin özellikleri

"Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı günün konusu oluyor. Türkiye'nin en büyük millet bahçesi olacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk fidanları, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde toprakla buluşacak. Fethin 569. yılında tarihe geçecek ve adeta İstanbul'un göbeğine atılan bir 'YEŞİL' imza olacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ne zaman açılacak? İşte dev projenin özellikleri