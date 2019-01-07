Atatürk Havalimanı'nda 100 yüz 100 ülke!

Doğru yüzü bulmak için havalimanının transit bölümünde dolanan Çankaya 2018 yılının Mart ayında projesini başlattı. Şu an 77 farklı ülkeden 117 kişinin fotoğrafını çeken Çankaya, ileride sergi açmayı ümit ediyor. İşte yakın zamanda kapanacak olan Atatürk Havalimanı'nda çekilen fotoğraflardan bazıları...