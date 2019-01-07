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'nda 100 yüz 100 ülke!

Fotoğrafçı Mustafa Çankaya, 14 yıldır 'nda çalışıyor. Atatürk Havalimanı'ndaki insan çeşitliliğinden ve farklı kültürlerden ilham alan Çankaya, 100countries100faces (100yüz100ülke) projesiyle yabancı sitelerde haber oldu! Her gün dünyanın çeşitli yerlerinden binlerce yüz gören Çankaya, 100countries100faces (100yüz100ülke) projesine başladı. Farklı yüzleri her gün görüyor olmanın bir fotoğrafçı için hazine olduğunu düşünen Çankaya, ilk karesinde modelin sadece yüzünü çekiyor. İkinci karesinde ise havalimanındaki hallerini yakalıyor.

Giriş Tarihi: 07.01.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 07.01.2019 12:06
Atatürk Havalimanı'nda 100 yüz 100 ülke!

Doğru yüzü bulmak için havalimanının transit bölümünde dolanan Çankaya 2018 yılının Mart ayında projesini başlattı. Şu an 77 farklı ülkeden 117 kişinin fotoğrafını çeken Çankaya, ileride sergi açmayı ümit ediyor. İşte yakın zamanda kapanacak olan 'nda çekilen fotoğraflardan bazıları...

Atatürk Havalimanı'nda 100 yüz 100 ülke!

Freya, İskoçya

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Atatürk Havalimanı'nda 100 yüz 100 ülke!
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Atatürk Havalimanı'nda 100 yüz 100 ülke!

Nicole, Ukrayna

Atatürk Havalimanı'nda 100 yüz 100 ülke!
Atatürk Havalimanı'nda 100 yüz 100 ülke!

Bash, Lübnan

Atatürk Havalimanı'nda 100 yüz 100 ülke!
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