Atatürk Köşkü’nün bilinmeyen gizli geçidi

BİNA YAPILIRKEN YAPILMIŞ

Çünkü o dönemlerde susuzluk had safhalarda imiş ve kuyu sularıyla ihtiyaç sağlanıyordu. Dolayısıyla kuyu sularının yeterli olmadığı zamanda o yağmur sularının burada depolandığı ve bahçe sulamada olsun diğer her hangi bir alanda olsun kullanılıyordu. Ben 2001 yılında bir dönem burada 3 yıl görev yaptım ve o dönemde öğrenmiştim. Binanın yapılışıyla bu dehliz yapılmış.