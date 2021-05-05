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Yaşam Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı başvuruları 2021: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı şartları neler?
Giriş Tarihi: 05.05.2021
11:54 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
14:17
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı başvuruları 2021: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı şartları neler?
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı yapılacağını duyurdu ve ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı ilanı kapsamında adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecek. Birkaç farklı pozisyon için başvuran adayların başvuruları ise geçersiz sayılacak. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı başvuruları ile kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Bu kapsamda, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı şartları neler? Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı başvuruları 2021
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı yapacağını duyurdu. Mütercim-tercüman, büro personeli, programcı gibi pozisyonlara alım yapılacak. Bu pozisyonlara başvuracaklar için lisans düzeyinde 2020 KPSS B grubu sınavına girmiş olunması ile birlikte sıralamada 2022 KPSSP3 puanının esas alınacağı biliniyor. Öte yandan başvurusu sırasında gerekli belgelerin de eksiksiz şekilde tamamlanması gerekmektedir. Bu kapsamda, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı şartları neler? Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı başvuruları 2021
ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU PERSONEL ALIMI 2021
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih
Kurumunda istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında aşağıdaki pozisyonlar için toplam 15 (on beş) adet sözleşmeli personel alınacak.
1-GENEL BAŞVURU ŞARTLARI: a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. b) Mütercim-Tercüman, Büro Personeli (1), Büro Personeli (2), Programcı pozisyonlarına başvuracaklar için lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP3 puanı esas alınacaktır. c) Dizgi operatörü pozisyonuna başvuracaklar için ön lisans düzeyinde 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Sıralamada 2020 KPSSP93 puanı esas alınacaktır.
ç) Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında "Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmüne uygun olmak. d) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
2-BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: a) Fotoğraflı başvuru formu (eksiksiz doldurulacak) b) Başvurduğu pozisyona ilişkin diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (pdf.) c) Aranan niteliklerde yabancı dil şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonları için son beş yıl içinde alınmış YDS veya dengi yabancı dil sınav sonuç belgesi. ç) T.C. kimlik kartı/Nüfus Cüzdanı fotokopisi d) Aranan niteliklerde deneyim şartı bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların e- devletten alacakları meslek kodlarını gösteren barkod ve doğrulama kodu bulunan SGK hizmet döküm belgesi veya çalışmış olduğu kurum veya kurumlardan alacağı çalışılan sürelerin ve yürütülen görevin açıkça belirtildiği yazı. e) 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (Lisans, ön lisans için) f) Programcı, Mütercim-Tercüman ile Tashihçi pozisyonuna başvuran adayların özgeçmiş belgesi.