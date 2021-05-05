Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı başvuruları 2021: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı şartları neler?

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı yapılacağını duyurdu ve ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı ilanı kapsamında adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecek. Birkaç farklı pozisyon için başvuran adayların başvuruları ise geçersiz sayılacak. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı başvuruları ile kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Bu kapsamda, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı şartları neler? Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu personel alımı başvuruları 2021