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Haberler Yaşam Atatürk ve Zaferin kahramanları...
Giriş Tarihi: 29.08.2021 13:13 Güncelleme Tarihi: 29.08.2021 13:14

Atatürk ve Zaferin kahramanları...

Ankara Üniversitesi arşivlerinden oluşturulan ve birçoğu ilk kez görülen fotoğraflarda Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele dönemindeki o anları gün yüzüne çıkıyor.

Atatürk ve Zaferin kahramanları...

Ankara Üniversitesi arşivlerinden oluşturulan ve birçoğu ilk kez görülen fotoğraflarda Atatürk ve silah arkadaşlarının Milli Mücadele dönemindeki o anları gün yüzüne çıkıyor.

Atatürk ve Zaferin kahramanları...

Ankara Üniversitesi ve Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi'nden derlenen "Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet" adlı albüm, Türk'ün bağımsızlık ve büyük zafer uğruna yaşadıklarını çarpıcı bir şekilde anlatıyor.

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Atatürk ve Zaferin kahramanları...

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımlanan fotoğraflarda dönemin zorlukları, mücadeleleri, fedakârlıkları, başarıları ve çalışmaları gözler önüne seriliyor.

Atatürk ve Zaferin kahramanları...
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Atatürk ve Zaferin kahramanları...
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