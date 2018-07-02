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Atatürk’ün ’deki tarihi karargahı bulundu

Giriş Tarihi: 02.07.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 02.07.2018 17:02
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Atatürk’ün ’deki tarihi karargahı bulundu
Atatürk’ün Afrin’deki tarihi karargahı bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK'dan arındırdığı Racu beldesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün karargah olarak kullandığı ev bulundu.

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Atatürk’ün ’deki tarihi karargahı bulundu
Atatürk’ün Afrin’deki tarihi karargahı bulundu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tarih Bölümü Doktor Öğretim Görevlisi Süleyman Hatipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Racu'ya gelişini anlattı.

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Atatürk’ün ’deki tarihi karargahı bulundu
Atatürk’ün Afrin’deki tarihi karargahı bulundu

Hatipoğlu'nun verdiği bilgilere göre, 1918'de Filistin'de 7. Ordu Komutanı olarak görev yapan Atatürk, aynı yılın ekim ayında önce Halep merkeze, ardından ilçesine geçti.

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Atatürk’ün ’deki tarihi karargahı bulundu
Atatürk’ün Afrin’deki tarihi karargahı bulundu

Atatürk, birlikleriyle Racu'daki Katma tren istasyonunda konuşlandı.

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Atatürk’ün ’deki tarihi karargahı bulundu
Atatürk’ün Afrin’deki tarihi karargahı bulundu

Buradaki Kürt ve Arap halktan direniş ağı örgütleyen Mustafa Kemal, ordu birliklerine destek veren bir tür milis güç kurdu. Kilis'teki birliklerle yakın temasta kalarak lojistik hattını güvenceye aldı.

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Atatürk’ün ’deki tarihi karargahı bulundu
Atatürk’ün Afrin’deki tarihi karargahı bulundu

İskenderun ve kıyılarıyla, Reyhanlı, Kırıkhan, Belen, Der el Cemal ve Tel Rıfat boyunca uzanan hat Atatürk tarafından korundu.

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Atatürk’ün ’deki tarihi karargahı bulundu
Atatürk’ün Afrin’deki tarihi karargahı bulundu

Güneyden 'e doğru ilerleyen İngiliz ordusu, 26 Ekim 1918'de Katma'da 7. Ordu'yla karşı karşıya geldi.

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