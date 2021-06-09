Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye’den gözükecek mi? Güneş Tutulması nerelerden izlenecek?

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?
2021 yılının ilk tutulması olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması 10 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek. Yaklaşık 3 dakika 51 saniye sürecek. Tutulmanın etkisi ise 1 saat 40 dakika daha devam edecek.
ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDEN İZLENECEK?
Ülkemizde Güneş Tutulması'nı bekleyen gök olaylarına meraklı pek çok kişi bu tutulmayı bekliyor. Fakat ne yazık ki bu yıl yaşanacak olan tutulmaların hiçbiri ülkemizden görülemeyecek. Tutulma, Kanada'nın kuzeyi, Grönland, Rusyanın kuzey doğusu Parçalı, Kuzey Amerika'nın kuzeyi, Atlas Okyanusu'nun kuzeyi, Avrupa, Orta ve Kuzey Asya'da görülecek.