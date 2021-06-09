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Giriş Tarihi: 09.06.2021 14:58 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 14:58

Ateş Çemberi , saat kaçta başlayacak, Türkiye’den gözükecek mi? ?

Bu yılki Gök Olayları Yıllığı'na göre, Haziran ayı içinde bir defa Güneş Tutulması gözlemlenecek. Bilim insanlarının adını verdiği bu olay, gök olaylarına meraklı kişiler tarafından olacak, saat kaçta, Türkiye'den gözükecek mi gibi sorularla araştırılıyor. diye araştırma yapan vatandaşlar bu olayı izleyebilmek için hazırlık yapıyor. İşte Güneş Tutulması tarihi ve süresi!

Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye’den gözükecek mi? Güneş Tutulması nerelerden izlenecek?

adı verilen olay, bu yılın ilk Güneş Tutulması olarak Haziran ayında gerçekleşecek. Daha çok Kuzey ülkelerinde gözlemlenecek olan bu görsel şölen, olacak, Türkiye'den gözükecek mi gibi sorularla inceleniyor. Bu yıl gerçekleşecek olan 4 tutulmadan ilki olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması tarihi ve süresi!

Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye’den gözükecek mi? Güneş Tutulması nerelerden izlenecek?

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

2021 yılının ilk tutulması olan 10 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek. Yaklaşık 3 dakika 51 saniye sürecek. Tutulmanın etkisi ise 1 saat 40 dakika daha devam edecek.

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NERELERDEN İZLENECEK?

Ülkemizde Güneş Tutulması'nı bekleyen gök olaylarına meraklı pek çok kişi bu tutulmayı bekliyor. Fakat ne yazık ki bu yıl yaşanacak olan tutulmaların hiçbiri ülkemizden görülemeyecek. Tutulma, Kanada'nın kuzeyi, Grönland, Rusyanın kuzey doğusu Parçalı, Kuzey Amerika'nın kuzeyi, Atlas Okyanusu'nun kuzeyi, Avrupa, Orta ve Kuzey Asya'da görülecek.

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Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye’den gözükecek mi? Güneş Tutulması nerelerden izlenecek?

BU YIL KAÇ GÜNEŞ TUTULMASI OLACAK?

2021 yılı içinde toplamda 4 defa güneş tutulacak. Ancak bunların hiçbiri ülkemizden görülemeyecek. Bu yılki tutulmalar ve tutulmaların izleneceği yerler şu şekilde:

26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)

10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)

19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)

4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu)

Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye’den gözükecek mi? Güneş Tutulması nerelerden izlenecek?

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Yılda bir defa meydana gelen bu tutulma, Ay Dünya'dan en uzak konumundayken gerçekleşir. Halkalı Güneş Tutulması olarak da adlandırılan bu durum, Ay'ın Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde, Güneş yüzeyini tam olarak örtmediği durumda oluşur. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

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