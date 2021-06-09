Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta başlayacak, Türkiye’den gözükecek mi? Güneş Tutulması nerelerden izlenecek?

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Yılda bir defa meydana gelen bu tutulma, Ay Dünya'dan en uzak konumundayken gerçekleşir. Halkalı Güneş Tutulması olarak da adlandırılan bu durum, Ay'ın Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde, Güneş yüzeyini tam olarak örtmediği durumda oluşur. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.