Ateş Kuşları 53. bölüm fragmanı yayında | Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı ATV ile izle ekranı

Tedavinin parasını çıkarabilmek için yeni bir arayışa giren Ateş Kuşları, dükkânın satışlarını artırmak maksadıyla kendilerini yeni bir maceranın içinde bulacak. Çino'yla kaçıp Ali'yi yıkık bir halde ardında bırakan Sultan, Barbar ve gizli görevi için büyük bir tehlike arz edecek.