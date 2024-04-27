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Ateş Kuşları 53. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Kuşları yeni bölüm ATV ile fragman izle ekranı
Giriş Tarihi: 27.04.2024 01:47
Güncelleme Tarihi: 27.04.2024
01:47
Ateş Kuşları 53. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş Kuşları yeni bölüm ATV ile fragman izle ekranı
Ateş Kuşları 53.bölüm fragmanı için izleyiciler ATV ekranlarına yöneldi. Başrollerini İlayda Alişan,Hande Soral, Emin Gürsoy'un paylaştığı sevilen dizi Ateş Kuşları yeni bölümleri ile her hafta cuma seyircisiyle buluşuyor. Yayınlanan son bölümde Gülayşe hamile olduğunu açıkladı. Barbar'ın dünyası, Çino'nun ağabeyi olduğunu öğrenmesiyle başına yıkıldı. Peki bundan sonra ne olacak? Ateş Kuşları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek bölümde neler yaşanacak? İşte yeni ve son bölümden detaylar.