ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları için geri sayım başladı. Başrollerinde İlayda Alişan ve Hande Soral'ın rol aldığı Ateş Kuşları'nın başlayacağı tarih, konusu ve çekildiği yerler gibi detaylar merak konusu oldu. Sıcak ve samimi dünyasıyla atv ekranının merakla beklenen yeni yapımı Ateş Kuşları'nın yeni tanıtımı yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve yoğun övgü aldı. Peki Ateş Kuşları ne zaman başlıyor? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir?