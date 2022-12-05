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Haberler Yaşam Ateş Kuşları ne zaman başlıyor? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir?
Giriş Tarihi: 05.12.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022 15:50

Ateş Kuşları ne zaman başlıyor? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir?

ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları için geri sayım başladı. Başrollerinde İlayda Alişan ve Hande Soral'ın rol aldığı Ateş Kuşları'nın başlayacağı tarih, konusu ve çekildiği yerler gibi detaylar merak konusu oldu. Sıcak ve samimi dünyasıyla atv ekranının merakla beklenen yeni yapımı Ateş Kuşları'nın yeni tanıtımı yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve yoğun övgü aldı. Peki Ateş Kuşları ne zaman başlıyor? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir?

Ateş Kuşları ne zaman başlıyor? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir?

Ateş Kuşları yayın tarihi, konusu, oyuncuları gibi detaylar dizinin fragmanıyla merak ediliyor. Yapımcılığını Bozdağ Film'in üstlendiği Ateş Kuşları'nda pek çok ünlü isim rol alıyor. Peki Ateş Kuşları ne zaman başlıyor, konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir?

Ateş Kuşları ne zaman başlıyor? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir?

ATEŞ KUŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ateş Kuşları'nın ne zaman başlayacağı henüz belli değil. Yayıncı kuruluşu açıklayınca haberimizde yer alacaktır.

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Ateş Kuşları ne zaman başlıyor? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir?

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NE?

Sokak çocuklarının çoğu yirmi yaşını görmez. Görenlerin de yaşadığı söylenemez. Uyuşturucu, şiddet, cinsel taciz, açlık… Sokak çocuklarının kaderi, ya mapus ya mezardır. Bu çocuklardan beş tanesi, bu kadere karşı koymayı başarır. Kendilerine "Köksüzler" diyen; en büyüğü 13, en küçüğü 6 yaşında, biri kız, biri otistik, beş sokak çocuğunun, çöplükte kırk günlük bir bebek bulmalarıyla başlayan ve "Köksüzler"den "Ateş Kuşları"na dönüşmelerini anlatan Ateş Kuşları; çocukların zorluklara, acılara ve her şeye rağmen kadere karşı koyma hikayelerini ele alacak.

OYUNCU KADROSU

HANDE SORAL

GÖRKEM SEVİNDİK

BURAK TOZKOPARAN

İLAYDA ALİŞAN

Ateş Kuşları ne zaman başlıyor? Ateş Kuşları konusu ne, oyuncuları kim, kadroda kim kimdir?
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