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Haberler Yaşam Atla Gel Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 14:30

Atla Gel Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Yeşilçam'ın efsanevi filmlerinden biri olan Atla Gel Şaban bu akşam Show TV ekranlarında yeniden izleyicilerle buluşacak. Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Atla Gel Şaban filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 1 Mart akşamı Show TV seyircisiyle buluşacak olan Atla Gel Şaban filmi nerede, kaç yılında çekildi? Atla Gel Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Atla Gel Şaban filmi hakkında merak edilenler…

Atla Gel Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Atla Gel Şaban bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Yönetmenliğini Natuk Baytan, senaryosunu Aydemir Akbaş üstlenen filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Kemal Sunal'ın Yeşilçam efsanelerinden biri olan Atla Gel Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban filmi nerede, ne zaman çekildi? İşte film ile ilgili merak edilenler…

Atla Gel Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi?

ATLA GEL ŞABAN KONUSU


Niyazi bir şekerleme firmasında çalışmaktadır. Niyazi ailesiyle kıt kanaat geçinir üstelik borçlarından dolayı köşe bucak mahalle esnafından kaçmaktadır. Bir gün tüm mahalleliyi saran at yarışı oyununa merak salar ve işine gitmek için bindiği minibüste oynar. At yarışını tutturur fakat kuponu yatırmadığı için ikramiyeyi alamaz. Niyazi her gün minübüste kupon yaparak kendini sınar fakat kuponu yatırmaz. At yarışlarını izlemeye giden Niyazi tüm atları yine bilir. Buna şahit olan bir adam, at yarışlarını oynatan mafya babası Kazım'a haber verir. Kazım Niyazi'yi kendi evinde alıkoyar ve kupon yaptırır fakat kuponlar bir türlü tutmaz. Niyazi'nin at yarışı kuponlarını sürekli minibüste yaptığı için ilham gelmediğinden şikayetçi olur ve onlardan minibüsteki ortamı yaratmalarını ister. Sonunda Niyazi gerçek bir minibüs ve minibüste çalan "Şiki Baba" şarkısını bulmalarını ister onlar da temin edilmiştir. Niyazi de at yarışını nihayet tutturmaya başlar. Kazım artık her şeyden emin olduğu için tüm parasını Niyazi'nin yaptığı kupona yatırır. Fakat Niyazi Kazım'a parayı yedirmemek için bir atı yanlış yazmış onun yerine kendi doğru atı yazmıştır.

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Atla Gel Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi?

ATLA GEL ŞABAN OYUNCULARI


Atla Gel Şaban, yönetmenliğini Natuk Baytan'ın üstlendiği, 1984 yapımı bir Türk filmidir. Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin başrollerini paylaştığı Atla Gel Şaban'ın kadrosunda Yaşar Güner, Nizam Ergüden, Metin Çekmez, Reha Yurdakul, Turgut Özatay Ahmet Turgutlu, Mecdet Kökeş ve Renan Fosforoğlu yer alıyor.

Atla Gel Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi?

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?


Atla Gel Şaban'ın çekimleri İstanbul'da yapıldı. Filmin bazı sahneleri Zeytinburnu'ndaki Veliefendi Hipodromu'da gerçekleşti.

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