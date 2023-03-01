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Atla Gel Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Giriş Tarihi: 01.03.2023 14:27
Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
14:30
Atla Gel Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Yeşilçam'ın efsanevi filmlerinden biri olan Atla Gel Şaban bu akşam Show TV ekranlarında yeniden izleyicilerle buluşacak. Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı Atla Gel Şaban filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki 1 Mart akşamı Show TV seyircisiyle buluşacak olan Atla Gel Şaban filmi nerede, kaç yılında çekildi? Atla Gel Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Atla Gel Şaban filmi hakkında merak edilenler…