Atla Gel Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Usta oyuncu Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Atla Gel Şaban bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanacak. Yönetmenliğini Natuk Baytan, senaryosunu Aydemir Akbaş üstlenen filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki Kemal Sunal'ın Yeşilçam efsanelerinden biri olan Atla Gel Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Atla Gel Şaban filmi nerede, ne zaman çekildi? İşte film ile ilgili merak edilenler…