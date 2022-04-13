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Haberler Yaşam Atletico Madrid – Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?
Giriş Tarihi: 13.04.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 15:59

Atletico MadridManchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları heyecanı devam ediyor. İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, Premier Lig'in lideri Manchester City'i sahasında ağırlayacak. City, Madrid'e 1 gollük avantaj ile geliyor. Avrupa'nın en büyük kupasına erişmek isteyen Madrid ve Manchester ekipleri, birbirleriyle rövanş mücadelesinde karşılaşacak. Futbol severler de "Atletico Madrid – Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Atletico Madrid – Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Atletico Madrid – Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı dün gece doruk noktasına ulaştı. Real Madrid kendi evinde Chelsea'ya karşı 3 farklı geriye düştüğü maçta 2 gol atarak eşleşmede gülen taraf oldu. Turnuvanın mutlak favorisi Bayern Münih ise İspanya'nın orta-üst sıra takımı Villarreal'e elendi. Villareal 2006 yılından beri ilk defa Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı. Bugünkü maçlardan en çekişmeli olanıysa Atletico MadridManchester City maçı. Peki, Atletico Madrid – Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

Atletico Madrid – Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

ATLETICO MADRID – MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'LER

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı için tahmini ilk 11ler şu şekildedir:

Atletico Madrid:

Oblak; Savic, Felipe, Reinildo; Vrsaljko, Llorente, Koke, Lemar, Lodi; Griezmann, Felix

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Atletico Madrid – Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Mancester City:

Ederson; Cancelo, Stones, Laporte, Ake; İlkay Gündoğan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Foden, Grealish

Atletico Madrid – Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

ATLETICO MADRID – MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico MadridManchester City Şampiyonlar Ligi rövanş karşılaşması 13 Nisan 2022 (bugün) tarihinde oynanacak. Rövanş karşılaşması bu akşam saat 22:00'da oynanacak. Atletico Madrid'in tek golle kazanması halinde maç uzatmalara gidecek. Uzatmalarda eşitlik bozulmadığı takdirde maçın galibini penaltılar belirleyecek.

Atletico Madrid – Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

ATLETICO MADRID – MANCHESTER CITY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçı Exxen Spor üzerinden izlenebilir. Exxen Spor telefon uygulaması ve web üzerinden izlenebilir.

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