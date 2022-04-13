UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları heyecanı devam ediyor. İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, Premier Lig'in lideri Manchester City'i sahasında ağırlayacak. City, Madrid'e 1 gollük avantaj ile geliyor. Avrupa'nın en büyük kupasına erişmek isteyen Madrid ve Manchester ekipleri, birbirleriyle rövanş mücadelesinde karşılaşacak. Futbol severler de "Atletico Madrid – Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Atletico Madrid – Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak?