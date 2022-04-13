Haberler Yaşam Atletico Madrid – Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Giriş Tarihi: 13.04.2022 15:55 Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 15:59

Atletico Madrid – Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak? Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçları heyecanı devam ediyor. İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, Premier Lig'in lideri Manchester City'i sahasında ağırlayacak. City, Madrid'e 1 gollük avantaj ile geliyor. Avrupa'nın en büyük kupasına erişmek isteyen Madrid ve Manchester ekipleri, birbirleriyle rövanş mücadelesinde karşılaşacak. Futbol severler de "Atletico Madrid – Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorularının cevabını merak ediyor. Peki, Atletico Madrid – Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak?