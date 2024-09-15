Atlı Türkler Fransa’da tarih yazdı! At sırtında 18 madalya

Bu da bir savaş sanatı olduğu için Türk sporcuları bu konuda diğer ülkeye göre bir tık daha avantajlı. Fransızlar ve diğer ülkenin hocaları çok iyi kadro ile geliyorsunuz dediler. Türkler geliyorlar lafını bir kez daha duyduk. Hedefimiz 2028'de atlı okçuluğu olimpik bir branş olmasını sağlamak. Hayalimiz Avrupa'da derece almaktı bu hayalimize ulaştık. Federasyon başkanımız Zübeyir Bekiroğlu çok teşekkür ediyoruz."





