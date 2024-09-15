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Giriş Tarihi: 15.09.2024 08:17 Güncelleme Tarihi: 15.09.2024 08:20

Atlı Türkler Fransa’da tarih yazdı! At sırtında 18 madalya

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, Fransa'yı adeta Türkiye'ye çevirdi. Madalyalar havalarda uçuşurken minik sporcularımız başarılarıyla büyük gurur yaşattı. Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024 ve Çocuklar Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazanan sporcular, başarılarını SABAH Pazar'a anlattı

Samet YÜKSEL
Atlı Türkler Fransa’da tarih yazdı! At sırtında 18 madalya

Fransa'dan 18 madalyaya dönen minikler, "Avrupa'da şampiyon olduk, büyük bir gurur yaşadık. Rakiplerimize 'Türkler geliyor' dedirttirerek korku saldık. Elimiz cebimizde başarıya ulaşmadık, çok çalıştık" dedi. Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024 ve Çocuklar Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 18 madalya kazanan Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, duygularını anlattı.

Atlı Türkler Fransa’da tarih yazdı! At sırtında 18 madalya

Atlı Okçuluk Minik Yıldız Milli Takımlar Sorumlusu Kurtuluş Kılıç: "Fransa'daki turnuva mükemmel geçti, toplamda 17 madalya aldık. 7 tanesi altın, 5 tane gümüş 6 tane bronz madalya ve bu okçuluk tarihe geçecek bir başarı elde ettik. Toplamda 5 ayrı kategoride 18 ülkeden 110 sporcu katıldı. Biz 14 sporcu ile katılım sağladık, 4 sporcumuz dünyada ilk kez yapılan Avrupa Minikler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettiler.

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Atlı Türkler Fransa’da tarih yazdı! At sırtında 18 madalya

Benim yaptığım ilk iş bir kadro oluşturarak yardımcı antrenör ile birlikte Ayşe Melek Okuyucu ile teknik ekip oluşturduk. Minik yıldız teknik heyetini oluşturduk. Üç tane kamp düzenledik. İlki Ankara'daydı. Toplam 20 sporcu davet ettik. Milli takım kampları bu başarıda çok etkili oldu. Birincisi genel bir kamptı bütün parkurları tanıttık. Salon çalışmaları yaptık, iki gün sürdü.

Atlı Türkler Fransa’da tarih yazdı! At sırtında 18 madalya

Minik takım ile birlikte 14 oyuncu Fransa'ya gittik. Minik 10-12 yaş gençlerde 15-17 yaş arası... Gittiğimiz her müsabaka öncesi kamp yaptık. Özellikle Avrupa Minikler Şampiyonası'nda çocuklarımız dünyanın kendi yaş gruplarının en iyi sporcuları ile karşılaştı. Fransa'nın ev sahipliği olmasına rağmen biz evimizde gibiydik. Her Türk asker doğar lafı boş bir laf değil.

Atlı Türkler Fransa’da tarih yazdı! At sırtında 18 madalya

Bu da bir savaş sanatı olduğu için Türk sporcuları bu konuda diğer ülkeye göre bir tık daha avantajlı. Fransızlar ve diğer ülkenin hocaları çok iyi kadro ile geliyorsunuz dediler. Türkler geliyorlar lafını bir kez daha duyduk. Hedefimiz 2028'de atlı okçuluğu olimpik bir branş olmasını sağlamak. Hayalimiz Avrupa'da derece almaktı bu hayalimize ulaştık. Federasyon başkanımız Zübeyir Bekiroğlu çok teşekkür ediyoruz."


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