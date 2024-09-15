Atlı Türkler Fransa’da tarih yazdı! At sırtında 18 madalya

Fransa'dan 18 madalyaya dönen minikler, 'Avrupa'da şampiyon olduk, büyük bir gurur yaşadık. Rakiplerimize 'Türkler geliyor' dedirttirerek korku saldık. Elimiz cebimizde başarıya ulaşmadık, çok çalıştık' dedi. Fransa'da düzenlenen Uluslararası Atlı Okçuluk Şampiyonası Open Gauchoux 2024 ve Çocuklar Avrupa Atlı Okçuluk Şampiyonası'nda 7 altın, 5 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 18 madalya kazanan Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu sporcuları, duygularını anlattı. Atlı Okçuluk Minik Yıldız Milli Takımlar Sorumlusu Kurtuluş Kılıç: 'Fransa'daki turnuva mükemmel geçti, toplamda 17 madalya aldık. 7 tanesi altın, 5 tane gümüş 6 tane bronz madalya ve bu okçuluk tarihe geçecek bir başarı elde ettik. Toplamda 5 ayrı kategoride 18 ülkeden 110 sporcu katıldı. Biz 14 sporcu ile katılım sağladık, 4 sporcumuz dünyada ilk kez yapılan Avrupa Minikler Şampiyonası'nda ülkemizi temsil ettiler. Benim yaptığım ilk iş bir kadro oluşturarak yardımcı antrenör ile birlikte Ayşe Melek Okuyucu ile teknik ekip oluşturduk. Minik yıldız teknik heyetini oluşturduk. Üç tane kamp düzenledik. İlki Ankara'daydı. Toplam 20 sporcu davet ettik. Milli takım kampları bu başarıda çok etkili oldu. Birincisi genel bir kamptı bütün parkurları tanıttık. Salon çalışmaları yaptık, iki gün sürdü. Minik takım ile birlikte 14 oyuncu Fransa'ya gittik. Minik 10-12 yaş gençlerde 15-17 yaş arası... Gittiğimiz her müsabaka öncesi kamp yaptık. Özellikle Avrupa Minikler Şampiyonası'nda çocuklarımız dünyanın kendi yaş gruplarının en iyi sporcuları ile karşılaştı. Fransa'nın ev sahipliği olmasına rağmen biz evimizde gibiydik. Her Türk asker doğar lafı boş bir laf değil. Bu da bir savaş sanatı olduğu için Türk sporcuları bu konuda diğer ülkeye göre bir tık daha avantajlı. Fransızlar ve diğer ülkenin hocaları çok iyi kadro ile geliyorsunuz dediler. Türkler geliyorlar lafını bir kez daha duyduk. Hedefimiz 2028'de atlı okçuluğu olimpik bir branş olmasını sağlamak. Hayalimiz Avrupa'da derece almaktı bu hayalimize ulaştık. Federasyon başkanımız Zübeyir Bekiroğlu çok teşekkür ediyoruz.' BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DENEYİMDİ Gitmeden önce birazcık stresliydik çünkü tanımadığımız atlar ile yarışacaktık. Ama oraya gidip ortamı gördükten sonra ve atlarımız ile çalışma yaptıktan sonra stres olacağımız ve heyecanlandığımız bir durum olmadığını gördük ve rahat bir şekilde yarışmalara katıldık. Hobi olarak başladığım atlı okçuluk sevgimin bu kadar ileri gideceğini tahmin etmemiştim. Atlı okçuluk Türklerin geleneksel sporudur. Biz bu sporu geleneksel olarak kullanılan ok, yay ve kıyafetlerle bu geleneğimizi gelecek nesillere taşımayı arzu ediyoruz. Ben de kendi yaşıtlarıma örnek olmak istiyorum. ÇOK HEYECANLIYDIM DEVAMI GELECEK FRANSA HEP HAYALİMDİ