Giriş Tarihi: 01.12.2024 11:55
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024
11:57
Atölyede yanan otomobilden sorumlu tutup infaz etmişlerdi: Baba, amca ve enişte de tutuklandı!
Çanakkale'de 27 Kasım günü çalıştığı tamir atölyesinde herkesin gözleri önünde infaz edilen Ceyhun Kacamer'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli şahıstan 5'i tutuklandı. Tutuklanan şahıslar arasında Şaban Can K.'nin babası, amcası ve eniştesinin de olduğu ortaya çıkarken, 2 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İşte haberin detayları...