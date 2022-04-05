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Haberler Yaşam ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı bebekten kötü haber! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası!
Giriş Tarihi: 05.04.2022 09:54 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 11:13

ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı bebekten kötü haber! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası!

İstanbul'da Acil Teknisyeni Büşra Durmaz'ın Pendik'te terk edilmiş halde bulduktan sonra sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebeği terk eden anne Ebru S. gözaltına alındı. Vicdansız annenin bebeğini terk ettikten sonra fuhuş yaptığı iddiası ortaya atıldı. Ebru S. ""Bebeği biri sahiplensin diye bıraktım. Keşke devlete sığınsaydım, çok pişmanım. Zorda kaldığımdan dolayı bebeği herkesin görebileceği kamuya açık bir alanda bıraktım. Öldürme kastım yoktur tamamen zorda kaldığım için bıraktım" diye konuştu. Sağlık durumunun kötüye gittiği öğrenilen Nisa bebek ise yoğun bakıma kaldırıldı. İşte detaylar...

Yunus Emre KAVAK
ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı bebekten kötü haber! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası!

İstanbul Sağlık Müdürlüğü'nde görev yapan 29 yaşındaki ATT Büşra Durmaz, geçtiğimiz hafta Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti.

ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı bebekten kötü haber! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası!

Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

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ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı bebekten kötü haber! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası!

Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü.

ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı bebekten kötü haber! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası!

Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden 'Nisa Mihriban' bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi.

ATT Büşra’nın sütannelik yaptığı bebekten kötü haber! O kadın hakkında şok fuhuş iddiası!

Bebeği oraya terk eden annenin bulunması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsünün izlendi.

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