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Giriş Tarihi: 03.08.2024 22:06 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 22:06

ATV CANLI İZLE SÜPER KUPA MAÇI CANLI KESİNTİSİZ || Süper Kupa finali Galatasaray-Beşiktaş maçı ATV izle yayın ekranı

ATV canlı izle ekranı gündemde.Süper Kupa maçı bu akşam ATV ekranlarında gerçekleşiyor. ATV canlı izle araştırmaları yapılıyor. Atatürk Olimpiyat Statı'nda oynanacak maç için taraftarlar heyecanla bekliyor.Galatasaray ve Beşiktaş kupayı evlerine götürmek için bu akşam kıran kırana bir mücadele gerçekleşecek. Atilla Karaoğlan'ın yöneteceği maçta geçen sezon Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş mücadele edecek. İşte Galatasaray Beşiktaş super kupa maçı ATV ile canlı izle ekranı ve ATV frekans bilgisi

ATV CANLI İZLE SÜPER KUPA MAÇI CANLI KESİNTİSİZ || Süper Kupa finali Galatasaray-Beşiktaş maçı ATV izle yayın ekranı

Super Kupa finali için ATV canlı izle ekranı başında futbol severler yerlerini aldı. Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray ve Ziraat Türkiye Kupası'nın son sahibi karşılaşıyor.Taraftarlar Galatasaray Beşiktaş super kupa maçı canlı izle araştırmasına başladı. İşte ATV super kupa maçı canlı izle ekranı

ATV CANLI İZLE SÜPER KUPA MAÇI CANLI KESİNTİSİZ || Süper Kupa finali Galatasaray-Beşiktaş maçı ATV izle yayın ekranı

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ SUPER KUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçı, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.45'te gerçekleşecek.

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ATV CANLI İZLE SÜPER KUPA MAÇI CANLI KESİNTİSİZ || Süper Kupa finali Galatasaray-Beşiktaş maçı ATV izle yayın ekranı

ATV CANLI İZLE EKRANI

Galatasaray-Beşiktaş Süper Kupa maçını aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

ATV CANLI İZLE SÜPER KUPA MAÇI CANLI KESİNTİSİZ || Süper Kupa finali Galatasaray-Beşiktaş maçı ATV izle yayın ekranı

ATV FREKANS BİLGİLERİ

ATV güncel frekans bilgileri şu şekildedir:

  • Frekans : 12053 Mhz
  • Symbol Rate : 27500
  • FEC : 5/6
  • Pol : Yatay (Horizontal)
ATV CANLI İZLE SÜPER KUPA MAÇI CANLI KESİNTİSİZ || Süper Kupa finali Galatasaray-Beşiktaş maçı ATV izle yayın ekranı

ATV YAYIN AKIŞI 3 AĞUSTOS 2024

07: 00 Bahtiyar Ölmez

10: 00 Ankara'nın Dikmen'i

13: 50 Gece ve Gündüz / Yabancı Sinema

16: 00 Alan

19: 00 ATV Ana Haber

19: 45 Süper Kupa'ya Doğru

20: 45 Galatasaray - Beşiktaş

22: 45 Kupa Töreni

23: 15 Alan

02: 15 Ateş Kuşları

04: 45 Kaçak

SON DAKİKA