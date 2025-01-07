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Haberler Yaşam YAYIN AKIŞI | 7 Ocak 2025 atv Yayın Akışı - Bugün atv'de ne var?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 11:39

YAYIN AKIŞI | 7 Ocak 2025 atv Yayın Akışı - Bugün atv'de ne var?

7 Ocak 2025 Salı ATV yayın akışı yakından takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupasına ev sahipliği yapacak olan kanalda bugün günün karşılaşması merak edilirken, günün dizisinin de yayınlanıp yayınlanmayacağı araştırılıyor. Peki, bugün ATV'de neler var? İşte, 7 Ocak 2025 Salı ATV yayın akışı...

YAYIN AKIŞI | 7 Ocak 2025 atv Yayın Akışı - Bugün atv’de ne var?

ATV güncel yayın akışı araştırılıyor. Salı günleri ekranlara gelen Bir Gece Masalı'nın bugün yayına gelip gelmeyeceği araştırılırken, bir yandan da Ziraat Türkiye Kupası'nın yayın saati araştırılıyor. Peki, 7 Ocak 2025 Salı ATV yayın akışı ile bugün TV'de ne var?

YAYIN AKIŞI | 7 Ocak 2025 atv Yayın Akışı - Bugün atv’de ne var?

BİR GECE MASALI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor-Beşiktaş karlılaşması nedeniyle her salı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, bu akşam yeni bölümü ile yayınlanmayacak.

7 Ocak 2025 atv yayın akışına göre bugün 19:00'da Sivasspor Beşiktaş karşılaşması seyirci ile buluşacak.

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YAYIN AKIŞI | 7 Ocak 2025 atv Yayın Akışı - Bugün atv’de ne var?

ATV YAYIN AKIŞI | 7 OCAK 2025

08: 00 Kahvaltı Haberleri

10: 00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası

14: 00 Sen Anlat Karadeniz

16: 00 Esra Erol'da

19: 00 Sivasspor - Beşiktaş

21: 00 Bir Gece Masalı 17.Bölüm

YAYIN AKIŞI | 7 Ocak 2025 atv Yayın Akışı - Bugün atv’de ne var?
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YAYIN AKIŞI | 7 Ocak 2025 atv Yayın Akışı - Bugün atv’de ne var?
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