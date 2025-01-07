YAYIN AKIŞI | 7 Ocak 2025 atv Yayın Akışı - Bugün atv’de ne var?

BİR GECE MASALI BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Ziraat Türkiye Kupası Sivasspor-Beşiktaş karlılaşması nedeniyle her salı ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Bir Gece Masalı, bu akşam yeni bölümü ile yayınlanmayacak.

7 Ocak 2025 atv yayın akışına göre bugün 19:00'da Sivasspor Beşiktaş karşılaşması seyirci ile buluşacak.