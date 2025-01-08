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Haberler Yaşam ATV YAYIN AKIŞI 8 OCAK 2025: ZTK Galatasaray -  Rams Başakşehir maçı saat kaçta? ATV canlı maç izle ekranı
Giriş Tarihi: 08.01.2025 07:42 Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 07:42

ATV YAYIN AKIŞI 8 OCAK 2025: ZTK GalatasarayRams Başakşehir maçı saat kaçta? ATV canlı maç izle ekranı

TRT 1 Yayın Akışı günün maçları öncesinde yakından takip ediliyor. Türkiye Ziraat Kupası maçları kapsamında karşılaşmalara ev sahipliği yapan kanalda bugün Galatasaray - Rams Başakşehir mücadelesi ekranlarda futbolseverlerle ve taraftarlarla buluşacak. Peki, Galatasaray - Rams Başakşehir maçı saat kaçta? İşte, 8 Ocak 2024 ATV Yayın Akışı!

ATV YAYIN AKIŞI 8 OCAK 2025: ZTK Galatasaray -  Rams Başakşehir maçı saat kaçta? ATV canlı maç izle ekranı

ATV güncel yayın akışı Ziraat Türkiye Kupası maçları öncesinde mercek altına alındı. ZTK maçlarına ev sahipliği yapan kanalda bugün Galatasaray - Rams Başakşehir mücadelesi ekranlara gelecek. Peki, Galatasaray - Rams Başakşehir maçı saat kaçta? İşte, 8 Ocak 2025 Çarşamba ATV güncel yayın akışı ve frekans bilgileri haberin devamında...

ATV YAYIN AKIŞI 8 OCAK 2025: ZTK Galatasaray -  Rams Başakşehir maçı saat kaçta? ATV canlı maç izle ekranı

GALATASARAY - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Başakşehir maçı, 8 Ocak Çarşamba günü yapılacak. RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

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ATV YAYIN AKIŞI 8 OCAK 2025: ZTK Galatasaray -  Rams Başakşehir maçı saat kaçta? ATV canlı maç izle ekranı

ATV YAYIN AKIŞI 8 OCAK 2025

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Yerli Dizi : Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 Ana Haber
19:45 Kupa Günlüğü
20:30 Galatasaray-Rams Başakşehir
22:45 Yerli dizi Zembilli (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI 8 OCAK 2025: ZTK Galatasaray -  Rams Başakşehir maçı saat kaçta? ATV canlı maç izle ekranı

ATV CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray - Rams Başakşehir maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

ATV YAYIN AKIŞI 8 OCAK 2025: ZTK Galatasaray -  Rams Başakşehir maçı saat kaçta? ATV canlı maç izle ekranı

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

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