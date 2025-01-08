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ATV YAYIN AKIŞI 8 OCAK 2025: ZTK Galatasaray - Rams Başakşehir maçı saat kaçta? ATV canlı maç izle ekranı
Giriş Tarihi: 08.01.2025 07:42
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
07:42
ATV YAYIN AKIŞI 8 OCAK 2025: ZTK Galatasaray - Rams Başakşehir maçı saat kaçta? ATV canlı maç izle ekranı
TRT 1 Yayın Akışı günün maçları öncesinde yakından takip ediliyor. Türkiye Ziraat Kupası maçları kapsamında karşılaşmalara ev sahipliği yapan kanalda bugün Galatasaray - Rams Başakşehir mücadelesi ekranlarda futbolseverlerle ve taraftarlarla buluşacak. Peki, Galatasaray - Rams Başakşehir maçı saat kaçta? İşte, 8 Ocak 2024 ATV Yayın Akışı!