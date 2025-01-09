ATV GÜNCEL YAYIN AKIŞI 9 OCAK 2025: ZTK Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta? ATV ekranı ile canlı maç izle

ATV'nin güncel yayın akışı, Ziraat Türkiye Kupası maçları öncesinde detaylı bir şekilde inceleniyor. Bugün, ZTK maçlarına ev sahipliği yapacak olan kanal, Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki heyecan dolu karşılaşmayı ekranlara getirecek. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi saatte başlayacak? İşte, 9 Ocak 2025 Perşembe ATV yayın akışı ve frekans bilgileriyle ilgili tüm detaylar haberin devamında…