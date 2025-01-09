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Haberler Yaşam ATV GÜNCEL YAYIN AKIŞI 9 OCAK 2025: ZTK Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta? ATV ekranı ile canlı maç izle
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:46 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 11:46

ATV GÜNCEL YAYIN AKIŞI 9 OCAK 2025: ZTK Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta? ATV ekranı ile canlı maç izle

ATV yayın akışı, günün maçları öncesinde geniş bir ilgiyle izleniyor. Türkiye Ziraat Kupası'nda heyecan devam ederken, bu akşam Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşması ATV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? İşte 9 Ocak 2024 ATV yayın akışı detayları!

ATV GÜNCEL YAYIN AKIŞI 9 OCAK 2025: ZTK Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta? ATV ekranı ile canlı maç izle

ATV'nin güncel yayın akışı, Ziraat Türkiye Kupası maçları öncesinde detaylı bir şekilde inceleniyor. Bugün, ZTK maçlarına ev sahipliği yapacak olan kanal, Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasındaki heyecan dolu karşılaşmayı ekranlara getirecek. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı hangi saatte başlayacak? İşte, 9 Ocak 2025 Perşembe ATV yayın akışı ve frekans bilgileriyle ilgili tüm detaylar haberin devamında…

ATV GÜNCEL YAYIN AKIŞI 9 OCAK 2025: ZTK Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta? ATV ekranı ile canlı maç izle

KASIMPAŞA-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası B grubu karşılaşması Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı 9 Ocak bugün saat 20.30'da oynanacak.

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ATV GÜNCEL YAYIN AKIŞI 9 OCAK 2025: ZTK Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta? ATV ekranı ile canlı maç izle

ATV YAYIN AKIŞI 9 OCAK

06: 20 Hercai
08: 00 Kahvaltı Haberleri
10: 00 Müge Anlı İle Tatlı Sert CANLI İZLE
13: 00 atv Gün Ortası
14: 00 Can Borcu 3.Bölüm
16: 00 Esra Erol'da
19: 00 atv Ana Haber
19: 45 Kupa Günlüğü
20: 30 Kasımpaşa - Fenerbahçe
22: 45 Can Borcu 3.Bölüm
01: 00 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
02: 00 Zembilli1.Bölüm

ATV GÜNCEL YAYIN AKIŞI 9 OCAK 2025: ZTK Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta? ATV ekranı ile canlı maç izle

ATV CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.atv.com.tr/canli-yayin

ATV GÜNCEL YAYIN AKIŞI 9 OCAK 2025: ZTK Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta? ATV ekranı ile canlı maç izle

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Frekans : 12053 Mhz
Symbol Rate : 27500
FEC : 5/6
Pol : Yatay ( Horizontal )

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