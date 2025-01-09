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ATV GÜNCEL YAYIN AKIŞI 9 OCAK 2025: ZTK Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta? ATV ekranı ile canlı maç izle
Giriş Tarihi: 09.01.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
11:46
ATV GÜNCEL YAYIN AKIŞI 9 OCAK 2025: ZTK Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta? ATV ekranı ile canlı maç izle
ATV yayın akışı, günün maçları öncesinde geniş bir ilgiyle izleniyor. Türkiye Ziraat Kupası'nda heyecan devam ederken, bu akşam Kasımpaşa - Fenerbahçe karşılaşması ATV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. Peki, Kasımpaşa - Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak? İşte 9 Ocak 2024 ATV yayın akışı detayları!