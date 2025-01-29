Başka Bir Gün dizisi nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Başka Bir Gün, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu ise Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın yazdığı dizide, birbirinden başarılı isimler bir araya geliyor. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya'nın yer aldığı yapım, Ay Yapım imzasını taşıyor. Diziye ait afişin yayınlanmasıyla birlikte izleyicilerde heyecan artarken, yayın tarihi de netleşti. Peki, "Başka Bir Gün" nerede çekildi, gerçek hikaye mi uyarlama mı? İşte, ayrıntılar...