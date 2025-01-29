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Haberler Yaşam Başka Bir Gün dizisi nerede çekiliyor? ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:43 Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 15:43

Başka Bir Gün dizisi nerede çekiliyor? ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Başka Bir Gün, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Nur Sürer ve Avni Yalçın gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin afişi ve ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. İlk bölüm için geri sayım sürerken, dizinin çekim yerleri ve hikayesinin gerçek bir olaydan mı yoksa bir uyarlamadan mı ilham aldığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Başka Bir Gün nerede çekildi, gerçek hikaye mi uyarlama mı?

Başka Bir Gün dizisi nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Başka Bir Gün, izleyiciyle buluşmak için gün sayıyor. Yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, senaryosunu ise Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın yazdığı dizide, birbirinden başarılı isimler bir araya geliyor. Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya'nın yer aldığı yapım, Ay Yapım imzasını taşıyor. Diziye ait afişin yayınlanmasıyla birlikte izleyicilerde heyecan artarken, yayın tarihi de netleşti. Peki, "Başka Bir Gün" nerede çekildi, gerçek hikaye mi uyarlama mı? İşte, ayrıntılar...

Başka Bir Gün dizisi nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

BAŞKA BİR GÜN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ATV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Başka Bir Gün 30 Ocak 2025 Perşembe günü 20:00'da ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

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Başka Bir Gün dizisi nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

BAŞKA BİR GÜN KONUSU NEDİR?

Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

Oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan 'Başka Bir Gün'ün ilk tanıtımında; Nehir ile Serdar'ın seyrinde giden evliliklerinde birden Serdar'ın ortadan yok olmasıyla Nehir'in değişen hayatının ve yaşayacağı zorlukların sinyalleri veriliyor.

Başka Bir Gün dizisi nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

BAŞKA BİR GÜN OYUNCULARI KİMLER?

Ezgi Mola

Salih Bademci

Berkay Ateş

Nur Sürer

Şükran Ovalı

Avni Yalçın

Onur Bilge

Elçin Afacan

Başka Bir Gün dizisi nerede çekiliyor? ATV’nin yeni dizisi Başka Bir Gün gerçek hikaye mi, uyarlama mı?

Melisa Doğu

Özlem Öçalmaz

Ezgi Çelik

Merve Ateş

Meral Çetinkaya

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