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Başka Bir Gün dizisi nerede çekiliyor? ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
Giriş Tarihi: 29.01.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025
15:43
Başka Bir Gün dizisi nerede çekiliyor? ATV'nin yeni dizisi Başka Bir Gün gerçek hikaye mi, uyarlama mı?
ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Başka Bir Gün, izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Nur Sürer ve Avni Yalçın gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin afişi ve ilk bölüm tanıtımı yayınlandı. İlk bölüm için geri sayım sürerken, dizinin çekim yerleri ve hikayesinin gerçek bir olaydan mı yoksa bir uyarlamadan mı ilham aldığı izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Başka Bir Gün nerede çekildi, gerçek hikaye mi uyarlama mı?