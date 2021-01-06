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marka arabanın son hali şaşkına çevirdi! Ustalar arabayı baştan sona yeniledi

A4, Alman otomotiv devinin en popüler modellerinden biri. 1994'ten beridir üretimde olan A4'ün eski ve yeni kasaları ilgi görüyor. Audi A4 B5 modeline sahip genç bir adam, arabasını toplamak ve yenilemek istiyordu. Bunun için Yüzde 100 Oto programına başvurdu ve otomobilini ustalara emanet etti. Ustalar yeteneklerini konuşturup, eski A4'ü tepeden tırnağa yeniledi. Aracın sahibi arabasının yeni halini görünce oldukça şaşırdı. Muhteşem bir değişime imza atıldı.

Giriş Tarihi: 06.01.2021 17:54 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 17:55
Audi marka arabanın son hali şaşkına çevirdi! Ustalar arabayı baştan sona yeniledi

Yüzde 100 Oto programının ustaları yine görenleri şaşkına çevirecek bir işe imza attı. Son dönemlerde bu konuda yeteneklerini sıklıkla gösteren ustalar, bu sefer A4 B5 modelini yeniledi. Arabanın son hali aracın sahibini şaşkına çevirdi.

Audi marka arabanın son hali şaşkına çevirdi! Ustalar arabayı baştan sona yeniledi

İşte A4'ün şoke eden değişimi...

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Audi marka arabanın son hali şaşkına çevirdi! Ustalar arabayı baştan sona yeniledi
Audi marka arabanın son hali şaşkına çevirdi! Ustalar arabayı baştan sona yeniledi
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