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Giriş Tarihi: 14.12.2021 22:05 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 22:05

AUGİS görevli ücreti ne zaman yatırılacak? Anadolu Üniversitesi ile AUGİS sınav görevi ücretleri ne zaman, hangi tarihte yatırılacak, kaç lira?

Anadolu Üniversitesi () tarafından 8-9 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Açıköğretim (AÖF) final sınavlarında görev almak isteyenler için Anadolu üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi (AUGİS) üzerinden görev talepleri alınmaya başlandı. Başvurularını tamamlayanlar ücretlerin yatırılacağı tarihi öğrenmek isteyerek "AUGİS görevli ücreti ne zaman, hangi tarihte yatırılacak, kaç lira?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürmeye başladı. Merak konusu olan AUGİS görevli ücreti ne zaman, hangi tarihte yatırılacak, kaç lira? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

AUGİS görevli ücreti ne zaman yatırılacak? Anadolu Üniversitesi ile AUGİS sınav görevi ücretleri ne zaman, hangi tarihte yatırılacak, kaç lira?

Anadolu Üniversitesi () bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüren Açıköğretim bölümlerinin güz yarıyılı dönem sonu sınavlarında görev alacaklar için AUGİS üzerinden talepler alınmaya başlandı. Talep oluşturanlar ücretlerin ödeneceği tarihe ilişkin bilgi edinmek isteyerek "AUGİS görevli ücreti ne zaman, hangi tarihte yatırılacak, kaç lira?" şeklindeki soru üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

AUGİS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YATIRILACAK, KAÇ LİRA?

Anadolu Üniversitesi ile AUGİS görevli ücreti detayları ve diğer tüm bilgiler şöyle;

AUGİS görevli ücreti ne zaman yatırılacak? Anadolu Üniversitesi ile AUGİS sınav görevi ücretleri ne zaman, hangi tarihte yatırılacak, kaç lira?

Açıköğretim (AÖF) güz dönemi final sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde yapılacak. Söz konusu sınavlarda görev alacak olan bina sorumlusu, salon başkanı, gözetmen gibi görevlerde yer alacak öğretmenler için başvuru talepleri Anadolu Üniversitesi AUGİS üzerinden 14 Aralık tarihi itibariyle alınmaya başlandı.

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AUGİS görevli ücreti ne zaman yatırılacak? Anadolu Üniversitesi ile AUGİS sınav görevi ücretleri ne zaman, hangi tarihte yatırılacak, kaç lira?

AUGİS SINAV GÖREVİ ÜCRETİ NE KADAR?

Anadolu Üniversitesi () tarafından yapılan açıklamaya AÖF sınav görevlilerine ödenecek ücret miktarları şu şekilde;

Bina Sınav Sorumlusu: 280 TL
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 TL
Salon Başkanı: 200 TL
Gözetmen: 170 TL

AUGİS görevli ücreti ne zaman yatırılacak? Anadolu Üniversitesi ile AUGİS sınav görevi ücretleri ne zaman, hangi tarihte yatırılacak, kaç lira?

AUGİS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

AÖF güz dönemi final sınavlarında görev alacak olanlara ücretlerin ne zaman ödeneceğine dair henüz herhangi bir bilgi bulunmuyor. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılması durumunda tüm detaylar burada yer alacaktır.

AUGİS görevli ücreti ne zaman yatırılacak? Anadolu Üniversitesi ile AUGİS sınav görevi ücretleri ne zaman, hangi tarihte yatırılacak, kaç lira?

AUGİS SINAV GÖREVİ BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Açıköğretim güz dönemi final sınavlarında görev almak isteyenler Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi (AUGİS) üzerinden görev talebinde bulunabilmektedirler.

AUGİS SINAV GÖREVİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

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