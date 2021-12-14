AUGİS görevli ücreti ne zaman yatırılacak? Anadolu Üniversitesi ile AUGİS sınav görevi ücretleri ne zaman, hangi tarihte yatırılacak, kaç lira?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından 8-9 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak olan Açıköğretim (AÖF) final sınavlarında görev almak isteyenler için Anadolu üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi (AUGİS) üzerinden görev talepleri alınmaya başlandı. Başvurularını tamamlayanlar ücretlerin yatırılacağı tarihi öğrenmek isteyerek "AUGİS görevli ücreti ne zaman, hangi tarihte yatırılacak, kaç lira?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürmeye başladı. Merak konusu olan AUGİS görevli ücreti ne zaman, hangi tarihte yatırılacak, kaç lira? Sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.