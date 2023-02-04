AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İÜ AUZEF telafi (bütünleme) sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?

AUZEF bütünleme sınavı 4-5 Şubat'ta (bugün ve yarın) 81 il ve KKTC'de düzenleniyor. Sınava katılan öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla sınav sonuç tarihi hakkında araştırmaları hızlandırdı. Bununla birlikte AUZEF telafi sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusu da araştırmalar arasında girdi. Peki, AUZEF bütünleme sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, kaç günde yayınlanır? AUZEF bütünleme sınavı sonuç tarihi ile soru ve cevapların yayınlanacağı tarih!