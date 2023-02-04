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Haberler Yaşam AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İÜ AUZEF telafi (bütünleme) sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 04.02.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 08:09

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İÜ AUZEF telafi (bütünleme) sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?

AUZEF bütünleme sınavı 4-5 Şubat'ta (bugün ve yarın) 81 il ve KKTC'de düzenleniyor. Sınava katılan öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencileri, AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla sınav sonuç tarihi hakkında araştırmaları hızlandırdı. Bununla birlikte AUZEF telafi sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayınlanacak sorusu da araştırmalar arasında girdi. Peki, AUZEF bütünleme sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı, kaç günde yayınlanır? AUZEF bütünleme sınavı sonuç tarihi ile soru ve cevapların yayınlanacağı tarih!

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İÜ AUZEF telafi bütünleme sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?

AUZEF soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak sorusu öğrenciler tarafından merakla inceleniyor. 2022-2023 eğitim öğrenim yılının birinci dönem bütünleme sınavları bugün ve yarın düzenleniyor. Her ders için 20'şer soru sorulacak olan sınavlara ilişkin veriler AKSİS üzerinden öğrenilebilecek. AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu da açıklamalar ışığında yanıt bulacak. Peki, 2023 İÜ AUZEF telafi (bütünleme) sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak? İşte AUZEF sonuç tarihi ve soru kitapçığının açıklanacağı tarih!

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İÜ AUZEF telafi bütünleme sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NASIL YAPILACAK?

Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere toplamda 3 oturumda gerçekleştirilir. Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için (ders sayısı X 30 dk.) olarak belirlenir ve Sınav Giriş Belgesinde belirtilir.

Sınav Değerlendirme
Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70'tir.

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AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İÜ AUZEF telafi bütünleme sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları genellikle sınav tarihlerinden sonra 15 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçları ilk olarak https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden ilan edilir, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresine AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılır. Daha sonra notlar aksis.istanbul.edu.tr adresine "Öğrenim Bilgileri" "Sınav Sonuçları ve Notları alanına aktarılır.

AUZEF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgi verilmedi. Ancak bütünleme sınav sonuçlarının şubat sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İÜ AUZEF telafi bütünleme sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?

AUZEF SINAV SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla 'Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı' menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.

Soru itirazları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla 'Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz' menüleri kullanılarak yapılacaktır. Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacaktır.

AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 İÜ AUZEF telafi bütünleme sınavı soruları ve cevap anahtarı kitapçığı ne zaman yayınlanacak?

SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlarınızı açıklanır açıklanmaz sabah.com.tr üzerinden ve auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntüleyebilirsiniz.

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