Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.07.2024 18:08 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 18:08

AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için geri sayım başladı. Dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından derslerden geçemeyen öğrenciler AUZEF bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. AUZEF bütünleme sınavı sınav giriş yerleri AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilebilecek. Peki AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? İşte 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı…

AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı

AUZEF bütünleme sınavı tarihleri araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) harf notlarının açıklanması ardından derslerden geçip geçmediğini öğrenen öğrenciler, bütünlemelere odaklandı. Bu noktada öğrenciler telafi sınavı için sınav giriş belgelerini sorguluyor. Peki, AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, detaylar…

AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı

AUZEF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
AUZEF telafi sınavı 3-4 Ağustos günlerinde üç oturumda uygulanacak. Sınavın 3. oturumu saat 15:00'de uygulanacak.

Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.

Mezuniyet üç ders sınavı 14 Eylül günü uygulanacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğreciler, sınav giriş belgelerini http://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yaparak alabilecek.

AUZEF BÜTÜNLEME SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı

AUZEF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AUZEF bütünleme sınavı için giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Söz konusu sınavlara 10 gün kala sınav giriş belgelerinin erişime açılması bekleniyor.

Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı
SON DAKİKA