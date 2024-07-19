AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı

AUZEF bütünleme sınavı tarihleri araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) harf notlarının açıklanması ardından derslerden geçip geçmediğini öğrenen öğrenciler, bütünlemelere odaklandı. Bu noktada öğrenciler telafi sınavı için sınav giriş belgelerini sorguluyor. Peki, AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? AUZEF bütünleme sınav giriş belgesi yayınlandı mı, nasıl sorgulanır? İşte, detaylar…