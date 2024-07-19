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AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 19.07.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024
18:08
AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bütünleme sınavları için geri sayım başladı. Dönem sonu sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından derslerden geçemeyen öğrenciler AUZEF bütünleme sınavlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. AUZEF bütünleme sınavı sınav giriş yerleri AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden öğrenilebilecek. Peki AUZEF bütünleme telafi sınavı ne zaman? İşte 2024 İÜ AUZEF bütünleme sınavı giriş yerleri sorgulama ekranı…