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Giriş Tarihi: 28.11.2022 14:34 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 14:34

AUZEF final sınavı tarihleri 2022-2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AUZEF final sınavı tarihleri gündemdeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi vize sınavları 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde toplam üç oturumda gerçekleştirildi. Ara sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından AUZEF final sınavları için geri sayıma geçildi. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, ''AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022-2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF final (bitirme) sınavı tarihleri ve ayrıntılı bilgiler.

AUZEF final sınavı tarihleri 2022-2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz yarıyılı vize sınavı sonuçları 25 Kasım 2022 tarihinde erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla beraber AUZEF final sınavı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini AUZEF bünyesinde sürdüren öğrenciler, ''AUZEF final sınavları ne zaman başlıyor, sınav yeri tercihi nasıl ve nereden yapılır?'' sorusunu gündeme taşıdı. AUZEF bitirme sınavı için sınav merkezi tercih işlemleri öğrenci girişi ile tamamlanacak. İşte, 2022-2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı tarihleri ve sınav merkezi seçme işlemleri…

AUZEF final sınavı tarihleri 2022-2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

GÜZ DÖNEMİ AUZEF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı final sınavları, 24 Aralık - 25 Aralık 2022 tarihlerinde 81 il ve KKTC'de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek.

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AUZEF final sınavı tarihleri 2022-2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AUZEF SINAV YERİ TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Bitirme (final) sınavı için sınav merkezi tercihinizi 29 Kasım 2022 Salı günü saat 23.59'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden güncelleyebilirsiniz.

Güncelleme işlemi yapmadığınız takdirde mevcut sınav merkeziniz bitirme (final) sınavı için de geçerli olacaktır.

Sınav merkezi tercihi aşamasında engelli olan öğrencilerimizin engel durumları ile ilgili bilgilerini sınav merkezi tercih alanından eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir.

AUZEF final sınavı tarihleri 2022-2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Hükümlü/tutuklu öğrencilerimizin sınav merkezi tercih işlemleri bulundukları ceza infaz kurumu tarafından düzenlenecektir.

Sınav merkezi tercihi yapacak öğrencilerimiz sınav merkezlerimize https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/content/olcme-degerlendirme/sinav-merkezleri adresinden ulaşabilirler.

AUZEF BTİRME (FİNAL) SINAV YERİ TERCİH EKRANI ÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF final sınavı tarihleri 2022-2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AUZEF FİNAL SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınav Giriş Belgeleri sınav tarihinden bir hafta öncesinde https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/ adresinden yayınlanacak ve web sayfamız (auzef.istanbul.edu.tr) üzerinden buna dair duyuru paylaşılacaktır.

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