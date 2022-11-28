AUZEF final sınavı tarihleri 2022-2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusuna yanıt aranıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz yarıyılı vize sınavı sonuçları 25 Kasım 2022 tarihinde erişime açıldı. Sonuçların açıklanmasıyla beraber AUZEF final sınavı tarihleri gündemdeki yerini aldı. Lisans ve ön lisans eğitimlerini AUZEF bünyesinde sürdüren öğrenciler, ''AUZEF final sınavları ne zaman başlıyor, sınav yeri tercihi nasıl ve nereden yapılır?'' sorusunu gündeme taşıdı. AUZEF bitirme sınavı için sınav merkezi tercih işlemleri öğrenci girişi ile tamamlanacak. İşte, 2022-2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı tarihleri ve sınav merkezi seçme işlemleri…