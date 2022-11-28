AUZEF final sınavı tarihleri 2022-2023: İstanbul Üniversitesi AUZEF bitirme sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

AUZEF final sınavı tarihleri gündemdeki yerini aldı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF güz dönemi vize sınavları 12-13 Kasım 2022 tarihlerinde toplam üç oturumda gerçekleştirildi. Ara sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından AUZEF final sınavları için geri sayıma geçildi. Üniversite eğitimlerini açıktan sürdüren binlerce öğrenci, ''AUZEF final sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2022-2023 İstanbul Üniversitesi AUZEF final (bitirme) sınavı tarihleri ve ayrıntılı bilgiler.