AUZEF kayıt yenileme son gün! İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvime göre, bahar yarıyılı AUZEF kayıt yenileme işlemleri 15 Mart'ta sona eriyor. Depremden etkilenen 11 ildeki öğrencilerden kayıt yenileme ücreti alınmayacak. Üniversite eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler, İÜ AKSİS sistemi üzerinden AUZEF kayıt yenileme ücreti yatırma adımını tamamlayarak başvurularını gerçekleştirebiliyor. Peki, İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte yanıtı