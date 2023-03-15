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Haberler Yaşam AUZEF kayıt yenileme son gün! İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.03.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 15.03.2023 13:22

AUZEF kayıt yenileme son gün! İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi akademik takvime göre, bahar yarıyılı AUZEF kayıt yenileme işlemleri 15 Mart'ta sona eriyor. Depremden etkilenen 11 ildeki öğrencilerden kayıt yenileme ücreti alınmayacak. Üniversite eğitimlerini uzaktan tamamlayan öğrenciler, İÜ AKSİS sistemi üzerinden AUZEF kayıt yenileme ücreti yatırma adımını tamamlayarak başvurularını gerçekleştirebiliyor. Peki, İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte yanıtı

AUZEF kayıt yenileme son gün! İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AUZEF kayıt yenileme için son güne gelindi. Ders ekle-sil tarihleri ise 27 Şubat-5 Mart olarak belirlendi. Açıköğretim öğrencileri AUZEF kayıt yenileme tarihleri konusunda araştırmalarına devam ediyor. İÜ AKSİS sistemi üzerinden gerçekleşen işlemler doğrultusunda kayıt, ders seçme, ekle bırak süreçleri tamamlanıyor. Peki, AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte kayıt yenileme hakkında bilgi…

AUZEF kayıt yenileme son gün! İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AUZEF KAYIT YENİLEME

Değerli Öğrencilerimiz,

Bahar yarıyılı kayıt yenileme işlemleri bugün itibarıyla (15 Mart 2023 saat 23.59) sona erecektir. Referans numaranız ile Halkbank Gişe/ATM'lerinden ya da AKSİS üzerinden sanal pos ile ödeme yapabilirsiniz.

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AUZEF kayıt yenileme son gün! İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

Kayıt yenilemede; referans numarası ile ödemelerin Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak yapılıyor. Ödeme işlemlerini gerçekleştiren öğrencilerin ders alma işlemleri fakülte tarafından yapılacaktır.

AUZEF kayıt yenileme son gün! İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AUZEF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ

Kayıt yenileme ücreti referans numarası ile Halkbank Şube/ATM'lerinden ya da AKSİS otomasyon sistemi üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Ödeme yapıldıktan sonra ders alma işlemleri üniversite tarafından yapılacaktır.

AUZEF kayıt yenileme son gün! İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?
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