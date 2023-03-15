AUZEF kayıt yenileme son gün! İstanbul Üniversitesi bahar dönemi AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

AUZEF kayıt yenileme için son güne gelindi. Ders ekle-sil tarihleri ise 27 Şubat-5 Mart olarak belirlendi. Açıköğretim öğrencileri AUZEF kayıt yenileme tarihleri konusunda araştırmalarına devam ediyor. İÜ AKSİS sistemi üzerinden gerçekleşen işlemler doğrultusunda kayıt, ders seçme, ekle bırak süreçleri tamamlanıyor. Peki, AUZEF kayıt yenileme nasıl yapılır, ücreti ne kadar, kaç TL? İşte kayıt yenileme hakkında bilgi…