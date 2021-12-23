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Haberler Yaşam AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır?
Giriş Tarihi: 23.12.2021 11:07 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 11:07

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır?

18-19 Aralık 2021 tarihleri aralığında gerçekleştirilen bitirme sınavları sonrası AUZEF sınav sonuçları araştırmaları yapılıyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kapsamında düzenlenen sınav toplamda 4 oturumda gerçekleştirilmişti. Peki; AUZEF bitirme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2021 AUZEF sonuçları son gelişmeler.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF bitirme sınavı sonuçları, söz konusu sınava katılım gösteren adaylar tarafından araştırılıyor. 18-19 Aralık 2021 tarihleri aralığında düzenlenen sınavların ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak ve AKSİS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılarak görüntülenebilecek. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF sonuçları ile ilgili son bilgiler.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF BİTİRME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının 15 gün içerisinde erişime açılması bekleniyor. Adaylar sınav sonuçları auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile giriş yaparak görüntülenebilecek.

AUZEF takvimine göre, bitirme sınavları ardından telafi sınavları gerçekleşecek. Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) için 22 - 23 Ocak 2022 tarihleri belirlendi.

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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır?

AUZEF HAKKINDA

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye'deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir.

AUZEF bünyesinde 24 Lisans, 22 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 33'i Açıköğretim, 18'i AUZEF'e bağlı Uzaktan Öğretim, 2'si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim programıdır.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır?
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AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı? 2021 AUZEF sonuçları ne zaman açıklanır?
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