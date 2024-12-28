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Haberler Yaşam AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı: AUZEF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 11:31

AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı: AUZEF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Güz Dönemi final sınavı 28 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde yapılıyor. Bu hafta sonu uygulanan 2024-2025 yılı güz dönemi final sınavlarının ardından gözler AUZEF sınav sonuçlarına çevrilecek. Peki AUZEF sonuçları ne zaman,hangi tarihte açıklanacak, AUZEF final sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır? İşte, 2024-2025 İÜ AUZEF fınal sonuçları ile ilişkin ayrıntılar...

AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı: AUZEF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin (AUZEF) sınav sonuçları için geri sayım başladı. AUZEF sınavlarına katılım sağlayan adaylar sınav sonuçlarının ne zaman ve nereden açıklanacağına dair araştırmalarını hızlandırdı. Peki AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, ayrıntılar...

AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı: AUZEF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AUZEF SINAVLARI BAŞLADI!

2024-2025 eğitim öğretim dönemi güz yarıyılı AUZEF final sınav tarihleri İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından açıklandı.

Buna göre 3 oturumlu AUZEF final sınavları, 28 Aralık Cumartesi ve 29 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

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AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı: AUZEF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024-2025 yılı İstanbul Üniversitesi AUZEF fınal sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak sonuçların sınav tarihinden itibaren iki hafta içerisinde erişime açılması öngörülüyor.

AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı: AUZEF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AUZEF SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
28-29 Aralık tarihlerinde düzenlenen İstanbukl Üniversitesi AUZEF final sınavı sonuçları açıklandığında adaylar sınav sonuçlarına https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve aday şifreleri ile erişebilecek.

AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı: AUZEF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AUZEF FİNAL SINAVI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır. Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70'tir.

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