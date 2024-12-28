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AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı: AUZEF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Giriş Tarihi: 28.12.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024
11:31
AUZEF final sınav sonuçları sorgulama ekranı: AUZEF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Güz Dönemi final sınavı 28 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde yapılıyor. Bu hafta sonu uygulanan 2024-2025 yılı güz dönemi final sınavlarının ardından gözler AUZEF sınav sonuçlarına çevrilecek. Peki AUZEF sonuçları ne zaman,hangi tarihte açıklanacak, AUZEF final sınav sonuçları sorgulama nereden yapılır? İşte, 2024-2025 İÜ AUZEF fınal sonuçları ile ilişkin ayrıntılar...