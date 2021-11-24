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Haberler Yaşam AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 AUZEF güz dönemi sınav sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 24.11.2021 11:52 Güncelleme Tarihi: 24.11.2021 11:52

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 AUZEF güz dönemi sınav sonuçları sorgulama ekranı

Kasım ayının son günlerinde AUZEF sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Son olarak konuya yönelik Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin'den açıklama gelmişti. Şahin'in (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) güz dönemi ara sınavlarına yönelik açıklamasında ''Ara sınav sonuçlarınızın değerlendirme işlemi devam ediyor. Bu haftanın sonuna doğru açıklayacağız. Takdir edersiniz ki artık çok daha kalabalık bir aileyiz. Hatasız bir şekilde açıklanması için arkadaşlarımız 24 saat esasına göre çalışıyorlar.'' İfadesi yer aldı. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 AUZEF güz dönemi sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sürece dair bilgiler…

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 AUZEF güz dönemi sınav sonuçları sorgulama ekranı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde eğitim gören binlerce öğrenci AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. 13-14 Kasım tarihleri arasında uygulanılan güz dönemi vize sınavına katılım sağlayan vatandaşların gözü İstanbul Üniversitesi resmi sitesi duyuru sayfasına çevrildi. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 AUZEF güz dönemi sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 AUZEF güz dönemi sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi güz dönemi vize sınav sonuçlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Normal şartlarla 10 gün içinde açıklanan AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı…

AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Ara sınav sonuçlarınızın değerlendirme işlemi devam ediyor. Bu haftanın sonuna doğru açıklayacağız. Takdir edersiniz ki artık çok daha kalabalık bir aileyiz. Hatasız bir şekilde açıklanması için arkadaşlarımız 24 saat esasına göre çalışıyorlar.''

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AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 AUZEF güz dönemi sınav sonuçları sorgulama ekranı

AUZEF SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

13-14 Kasım tarihlerinde uygulanan sınavlarda ter döken binlerce öğrenci vizelerden geçmenin hayalini kurarken AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı merak ediyor. AUZEF sonuçları açıklanmadı. Kurumun resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, sınav sonuçları auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden görüntülenecek.

AUZEF SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AUZEF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Açıklama gelince haberimizdeki yerini alacaktır.

AUZEF vize sınav sonuçları kurumun resmi sitesinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarınızı auzef.istanbul.edu.tr internet adresinden yayınlanacak.

13 Kasım'da başlayan AUZEF güz dönemi sınavları 14 Kasım saat 23:59'da sona erdi. İstanbul Üniversitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi Ara (Vize) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden giriş yapıldı.

AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 AUZEF güz dönemi sınav sonuçları sorgulama ekranı

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