Kasım ayının son günlerinde AUZEF sınav sonuçları ile ilgili sorgulamalar binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Son olarak konuya yönelik Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin'den açıklama gelmişti. Şahin'in (İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi) güz dönemi ara sınavlarına yönelik açıklamasında ''Ara sınav sonuçlarınızın değerlendirme işlemi devam ediyor. Bu haftanın sonuna doğru açıklayacağız. Takdir edersiniz ki artık çok daha kalabalık bir aileyiz. Hatasız bir şekilde açıklanması için arkadaşlarımız 24 saat esasına göre çalışıyorlar.'' İfadesi yer aldı. Peki AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 2022 AUZEF güz dönemi sınav sonuçları sorgulama ekranı ve sürece dair bilgiler…