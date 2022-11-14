Haberler Yaşam AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 14.11.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 11:59

AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları için İstanbul Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencilerinin bekleyişi sürüyor. 12 Kasım - 13 Kasım 2022 tarihleri aralığında gerçekleşen vize sınavlarının ardından öğrenciler sınavlara ilişkin sonuçlar için gözünü gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Bu kapsamda "2022 AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Genel olarak açıköğretim sınavlarına ilişkin sonuçların 15 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. Hal böyleyken konuyla alakalı araştırmalar da son günlerde hız kazanmış oldu. Peki, AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte son dakika haberinin detayları...