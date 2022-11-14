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Haberler Yaşam AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.11.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 11:59

AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları için İstanbul Üniversitesi açıköğretim fakültesi öğrencilerinin bekleyişi sürüyor. 12 Kasım - 13 Kasım 2022 tarihleri aralığında gerçekleşen vize sınavlarının ardından öğrenciler sınavlara ilişkin sonuçlar için gözünü gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Bu kapsamda "2022 AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Genel olarak açıköğretim sınavlarına ilişkin sonuçların 15 gün içerisinde erişime açıldığı biliniyor. Hal böyleyken konuyla alakalı araştırmalar da son günlerde hız kazanmış oldu. Peki, AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte son dakika haberinin detayları...

AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuçları an itibariyle milyonlarca İstanbul Üniversitesi açıköğretim öğrencisinin gündeminde yer alıyor. 13 Kasım tarihinde sona eren güz dönemi ara sınav sürecinin ardından bir hafta geçmesiyle beraber konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. "2022 AUZEF vize sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları bu kapsamda gündemdeki yerini aldı. İşte AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı!

AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022-2023 AUZEF AKADEMİK TAKVİMİ

Ara Dönem (Vize) Sınavları 12 Kasım - 13 Kasım 2022Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 24 Aralık - 25 Aralık 2022Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 04 Şubat - 05 Şubat 2023

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AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ilan edilmedi.Geçmiş yıllar baz alındığında, sınavın sonuçlarının 15 gün içinde ilan edilmesi bekleniyor.

AUZEF vize sınav sonuçları sorgulama ekranı! AUZEF 2022 sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

AUZEF sınav sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içerisinde olacaktır.

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